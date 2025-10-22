19:59  21 жовтня
22 жовтня 2025, 01:30

"Вийшла заміж – нехай чоловік робить весілля": Оля Полякова пояснила, чому не оплачувала весілля доньки

22 жовтня 2025, 01:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка Оля Полякова розповідала, що вона може досі надсилати гроші доньці Маші в США. Проте як виявилось, весілля оплачувати вона не збирається

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Не так давно старша донька Олі Полякової вийшла заміж. Вони просто уклали шлюб, проте самого святкування не було. Маша розповідала, що планує організувати свято в Європі. Співачка Оля Полякова зазначила, що вона не буде оплачувати це. На її думку, якщо вони вирішили наважитися на шлюб, то повинні відповідати за всі фінансові витрати.

"Обов'язково, коли вони зароблять гроші й зможуть собі це дозволити. Я вважаю, що робити пишне весілля для дітей – то вчорашній день. Діти самі вирішили одружуватися, то нехай самі собі забезпечують весілля", - переконана артистка.

Вона також зазначила, що коли вона виходила заміж, то святкування оплачував її чоловік. Артистка підкреслила, що вона у мами грошей на це не просила.

"Я коли йшла заміж, то в мами грошей не просила. Вийшла заміж – нехай чоловік робить весілля. Чоловік не може – нехай сама йде і заробляє, як мамка все життя працює. Там купа варіантів, але мама то оплачувати не буде", - каже Полякова.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.

