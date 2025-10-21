Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль
Украинская певица Наталья Могилевская столкнулась с опасным инцидентом во время съемок. На артистку упала тяжелая техническая конструкция
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
Во время съемок клипа на артистку упала тяжелая техника. Это был коммуникатор, который задел Могилевской плечо и голову. Звезда также иронически сказала, что упал именно коммуникатор, но, мол, все равно все будут говорить рояль, потому и она сообщила, что "упал рояль".
"Снятие новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую… Ни один рояль не пострадал! Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить "рояль", - говорит артистка.
Могилевская также призналась, что испугалась. Однако, к счастью, все обошлось без серьезных травм. Она поблагодарила поклонников за поддержку. Певица отметила, что даже в таких ситуациях она пытается сохранять свою артистичность.
Напомним, певица сейчас живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.