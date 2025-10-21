20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
21 октября 2025, 01:55

Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль

21 октября 2025, 01:55
Фото из открытых источников
Украинская певица Наталья Могилевская столкнулась с опасным инцидентом во время съемок. На артистку упала тяжелая техническая конструкция

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Во время съемок клипа на артистку упала тяжелая техника. Это был коммуникатор, который задел Могилевской плечо и голову. Звезда также иронически сказала, что упал именно коммуникатор, но, мол, все равно все будут говорить рояль, потому и она сообщила, что "упал рояль".

"Снятие новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую… Ни один рояль не пострадал! Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить "рояль", - говорит артистка.

Могилевская также призналась, что испугалась. Однако, к счастью, все обошлось без серьезных травм. Она поблагодарила поклонников за поддержку. Певица отметила, что даже в таких ситуациях она пытается сохранять свою артистичность.

Напомним, певица сейчас живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
