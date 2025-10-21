Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Во время съемок клипа на артистку упала тяжелая техника. Это был коммуникатор, который задел Могилевской плечо и голову. Звезда также иронически сказала, что упал именно коммуникатор, но, мол, все равно все будут говорить рояль, потому и она сообщила, что "упал рояль".

"Снятие новой песни для вас. Упал рояль. Вызвали скорую… Ни один рояль не пострадал! Кстати, это не рояль, а коммуникатор, но я знаю, что все равно все будут говорить "рояль", - говорит артистка.

Могилевская также призналась, что испугалась. Однако, к счастью, все обошлось без серьезных травм. Она поблагодарила поклонников за поддержку. Певица отметила, что даже в таких ситуациях она пытается сохранять свою артистичность.

Напомним, певица сейчас живет с любимым по имени Валентин. Могилевская рассказывала, что мужчина не хочет быть публичным, потому она не показывает его лицо. В начале полномасштабной войны они удочерили двоих детей: две сестры Мишель и София.