Не так давно Анна Саливанчук разошлась со своим мужем. В браке родились два сына

По словам артистки, она и ее муж не имеют никакого договора, что у них нет права обсуждать развод публично. Никто ничего не обещал и такие документы никто не подписывал.

Анна Саливанчук отметила, что уже больше года не видела бывшего мужа. С детьми Александр поддерживает связь. 5-летний Никита и 10-летний Глеб имеют телефон. Что касается алиментов, актриса сказала, что лучше "промолчит".

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.