20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
21 октября 2025, 00:30

Актриса Анна Саливанчук рассказала, общается ли ее бывший муж с детьми и платит ли алименты

21 октября 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Не так давно Анна Саливанчук разошлась со своим мужем. В браке родились два сына

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артистки, она и ее муж не имеют никакого договора, что у них нет права обсуждать развод публично. Никто ничего не обещал и такие документы никто не подписывал.

Анна Саливанчук отметила, что уже больше года не видела бывшего мужа. С детьми Александр поддерживает связь. 5-летний Никита и 10-летний Глеб имеют телефон. Что касается алиментов, актриса сказала, что лучше "промолчит".

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году она родила сына Глеба. В 2020 году у пары родился сын Никита. Уже в мае 2023 года актриса заявила о разрыве отношений. В 2024 году она заявила о разводе.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
