19:59  21 жовтня
В Україну йде різке потепління, вже завтра очікується до +16
18:15  21 жовтня
Житель Полтави "замінував" Верховну Раду: що вирішив суд
17:22  21 жовтня
У Києві найбільше штрафують "ухилянтів"
22 жовтня 2025, 00:50

Акторка Анна Саліванчук пояснила, навіщо вона робить гарячі фото

22 жовтня 2025, 00:50
Фото з відкритих джерел
Акторка Анна Саліванчук часто може публікувати спокусливі фото в соціальних мережах. Артистка зізналась, що такі фотографії майже не викликають хейту

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, найчастіше її спокусливі фото в соціальних мережах лайкають саме жінки. Крім того, за її словами, в неї майже немає поганих коментарів.

"Жінки пишаються тим, що я не соромлюсь, що показую себе такою, якою є: мені 40 років, у мене двоє дітей, маю гарний вигляд. Деякі пишуть: "Боже, ти мама двох дітей і в білизні". І що? Білизна – те саме, що купальник. Тоді давайте вийдемо на пляж і скажемо, щоб всі одягнулися. Не бачу в цьому нічого такого. Хочу запам'ятати себе такою. Хоча і в 60 я теж матиму гарний вигляд, бо працюю над цим. Зранку до ночі працюю над своїм ментальним і фізичним здоров'ям, професією", - каже Анна Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.

