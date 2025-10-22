Фото з відкритих джерел

Акторка Анна Саліванчук часто може публікувати спокусливі фото в соціальних мережах. Артистка зізналась, що такі фотографії майже не викликають хейту

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, найчастіше її спокусливі фото в соціальних мережах лайкають саме жінки. Крім того, за її словами, в неї майже немає поганих коментарів.

"Жінки пишаються тим, що я не соромлюсь, що показую себе такою, якою є: мені 40 років, у мене двоє дітей, маю гарний вигляд. Деякі пишуть: "Боже, ти мама двох дітей і в білизні". І що? Білизна – те саме, що купальник. Тоді давайте вийдемо на пляж і скажемо, щоб всі одягнулися. Не бачу в цьому нічого такого. Хочу запам'ятати себе такою. Хоча і в 60 я теж матиму гарний вигляд, бо працюю над цим. Зранку до ночі працюю над своїм ментальним і фізичним здоров'ям, професією", - каже Анна Саліванчук.

Нагадаємо, Анна Саліванчук була заміжня за продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У 2015 році вона народила сина Гліба. У 2020 році в пари народився син Микита. Уже в травні 2023 року акторка заявила про розрив стосунків. У 2024 році вона заявила про розлучення.