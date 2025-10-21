20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
18:59  20 октября
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
21 октября 2025, 00:55

Оля Полякова хочет изменить правила Нацотбора на Евровидение: проюсер Игорь Кондратюк прокомментировал требование артистки

21 октября 2025, 00:55
Недавно Оля Полякова заявила, что обратилась в "Суспільне", чтобы изменить правила Национального отбора на Евровидение. Артистка хочет поехать на конкурс, чтобы представить там Украину

Об этом продюсер рассказал в комментарии для BLIK.ua, передает RegioNews.

По мнению Игоря Кондратюка, сегодня, когда война продолжается, не стоит менять правила. При этом он отметил, что нужно соблюдать равенство для всех участников.

Что касается Оли Поляковой, то, по его мнению, она одна из самых ярких артисток украинского шоу-бизнеса. В случае если это не будет нарушать требования конкурса, он не видит причин, почему он должен сомневаться в ее желании участвовать.

"Она не менее талантлива, чем другие. Наоборот — ярче многих конкурсантов, которых я видел в последние годы". При этом он добавил: - Не слышал песню, которую она хочет представить. А песня - главное".

Напомним, Оля Полякова хочет добиться изменения правил Национального отбора на Евровидение. Речь идет об ограничениях, введенных в 2019 году после скандала с Maruv: в Украине не могут участвовать в конкурсе артисты, которые после 2014 года выступали в РФ. По мнению Поляковой, ситуация уже кардинально изменилась.

Также она представила музыкальное видео на песню, с которой он хочет представлять Украину на песенном конкурсе. В клипе она с помощью искусственного интеллекта превратилась в кентавра и Чудо-женщину.

