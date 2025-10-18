16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
21:31  17 октября
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
18 октября 2025, 01:55

Клип с ИИ и образ Чудо-Женщины: певица Оля Полякова показала, с чем хочет представить Украину на Евровидении

18 октября 2025, 01:55
Фото из открытых источников
Певица Оля Полякова показала видео на песню, с которой она хочет ехать на Евровидение. Сам видеоряд может очень удивить

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Певица Оля Полякова представила клип на песню Warrior. С этой работой она хочет ехать на Евровидение от Украины. Известно, что над клипом работала британско-украинская команда. При этом стиль может немного удивить поклонников.

Команда использовала искусственный интеллект и 3D-графику. В видео Оля Полякова стала кентавром и Чудо-женщиной одновременно. Комментарии под видео смешанные. Одни люди говорят, что "словно Леди Гага сгенерировала Олю Полякову", другие же радуются экспериментам артистки.

Напомним, Оля Полякова хочет добиться изменения правил Национального отбора на Евровидение. Речь идет об ограничениях, введенных в 2019 году после скандала с Maruv: в Украине не могут участвовать в конкурсе артисты, которые после 2014 года выступали в РФ. По мнению Поляковой, ситуация уже кардинально изменилась.

"Я считаю несправедливыми те ограничения, которые когда-то были введены. Они давно потеряли смысл и не отвечают сегодняшним реалиям", - заявила Оля Полякова.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
