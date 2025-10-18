Фото из открытых источников

Певица Оля Полякова показала видео на песню, с которой она хочет ехать на Евровидение. Сам видеоряд может очень удивить

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Певица Оля Полякова представила клип на песню Warrior. С этой работой она хочет ехать на Евровидение от Украины. Известно, что над клипом работала британско-украинская команда. При этом стиль может немного удивить поклонников.

Команда использовала искусственный интеллект и 3D-графику. В видео Оля Полякова стала кентавром и Чудо-женщиной одновременно. Комментарии под видео смешанные. Одни люди говорят, что "словно Леди Гага сгенерировала Олю Полякову", другие же радуются экспериментам артистки.

Напомним, Оля Полякова хочет добиться изменения правил Национального отбора на Евровидение. Речь идет об ограничениях, введенных в 2019 году после скандала с Maruv: в Украине не могут участвовать в конкурсе артисты, которые после 2014 года выступали в РФ. По мнению Поляковой, ситуация уже кардинально изменилась.