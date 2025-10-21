Фото з відкритих джерел

Нещодавно Оля Полякова заявила, що звернулась до "Суспільного", щоб змінити правила Національного відбору на Євробачення. Артистка хоче поїхати на конкурс, щоб представити там Україну

Про це продюсер розповів у коментарі для BLIK.ua, передає RegioNews.

На думку Ігоря Кондратюка, сьогодні, коли війна ще триває, не варто змінювати правила. При цьому він зазначив, що потрібно дотримуватися рівності для всіх учасників.

Що стосується Олі Полякової, то, на його думку, вона є однією з найяскравіших артисток українського шоу-бізнесу. У випадку, якщо це не буде порушувати вимоги конкурсу, він не бачить причин, чому він повинен сумніватися в її бажанні брати участь.

"Вона не менш талановита, ніж інші. Навпаки — яскравіша за багатьох конкурсантів, яких я бачив останніми роками". При цьому він додав: Не чув пісню, яку вона хоче представити. А пісня — головне".

Нагадаємо, Оля Полякова хоче добитися змін правил Національного відбору на Євробачення. Йдеться про обмеження, яке запровадили у 2019 році після скандалу з Maruv: в Україні не можуть брати участь в конкурсі артисти, які після 2014 року виступали у РФ. На думку Полякової, ситуація вже кардинально змінилась.

Також вона представила музичне відео на пісню, з якою хоче представляти Україну на пісенному конкурсі. У кліпі вона за допомогою штучного інтелекту перетворилась у кентавра та Диво-жінку.