Фото из открытых источников

Не так давно музыкант подтвердил, что у него действительно был роман с Яниной Соколовой. После этого сторонники начали строить теории, что именно стало причиной разрыва

Об этом журналистка сказала в интервью для "РБК-Украина", передает RegioNews.

В новом интервью журналистки спросили о романе с музыкантом Валерием Харчишиным. Однако Янина Соколова отметила, что не обсуждать романтические отношения – ее принципиальная позиция. При этом, по ее словам, Валерий не советовался с ней перед тем, как публично рассказать об их прошлом.

"Я не комментирую свою личную жизнь. Это мое право, и она достаточно взрослая. Последние три года я не комментирую личную жизнь. Это все, что я могу ответить", - говорит журналистка.

Напомним, ранее фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин подтвердил, что у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. При этом он отметил, что эти отношения уже завершены и они не хотели делать это публичным.