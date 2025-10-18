16:42  17 октября
Украинцам советуют одеваться теплее: какой будет погода на выходные
16:13  17 октября
Переименование сквера в Чернигове в честь Трампа сочли незаконным
21:31  17 октября
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
UA | RU
UA | RU
18 октября 2025, 00:30

Отношения с Валерием Харчишиным: журналистка Янина Соколова расставила точки над "і"

18 октября 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Не так давно музыкант подтвердил, что у него действительно был роман с Яниной Соколовой. После этого сторонники начали строить теории, что именно стало причиной разрыва

Об этом журналистка сказала в интервью для "РБК-Украина", передает RegioNews.

В новом интервью журналистки спросили о романе с музыкантом Валерием Харчишиным. Однако Янина Соколова отметила, что не обсуждать романтические отношения – ее принципиальная позиция. При этом, по ее словам, Валерий не советовался с ней перед тем, как публично рассказать об их прошлом.

"Я не комментирую свою личную жизнь. Это мое право, и она достаточно взрослая. Последние три года я не комментирую личную жизнь. Это все, что я могу ответить", - говорит журналистка.

Напомним, ранее фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин подтвердил, что у него был роман с журналисткой Яниной Соколовой. При этом он отметил, что эти отношения уже завершены и они не хотели делать это публичным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица MamaRika ответила на критику продюсера Ирины Горовой
14 октября 2025, 23:30
Певица Ирина Федишин рассказала, будет ли у нее третий ребенок
14 октября 2025, 23:00
Юморист Сергей Середа признался, поддерживает ли общение с российскими коллегами
14 октября 2025, 01:55
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Клип с ИИ и образ Чудо-Женщины: певица Оля Полякова показала, с чем хочет представить Украину на Евровидении
18 октября 2025, 01:55
"Мне очень нравились милфы": Холостяк Тарас Цымбалюк рассказал, какая украинская актриса его возбуждала в юности
18 октября 2025, 01:30
Актриса Наталья Денисенко рассказала, сколько зарабатывает мужчина ее мечты
18 октября 2025, 00:55
В Украине резко упали цены на сою: с этим это связано
17 октября 2025, 23:55
Что будет с ценами на продукты в Украине из-за ударов РФ по энергетике
17 октября 2025, 23:30
"Если бы не наши "Джавелины", Киев был бы захвачен Путиным", – заявление Трампа
17 октября 2025, 21:58
Украинские дроны в обмен на Tomahawk: Зеленский предложил Трампу соглашение
17 октября 2025, 21:45
В Киевской области 67-летний водитель сбил 14-летнего парня: ребенок погиб на месте
17 октября 2025, 21:31
Будет ли разрешение на дальнобойные удары для Украины: Трамп сделал заявление во время встречи с Зеленским
17 октября 2025, 21:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »