Скандальный певец Иван Дорн рассказал, какие капиталы есть в Украине. По его словам, он также вкладывает деньги

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

С начала полномасштабного вторжения Иван Дорн живет за границей. При этом в интервью российскому журналисту Юрию Дудю он рассказал, что зарабатывает на роялти, выступлениях, корпоративах. Кроме того, его жена хорошо зарабатывает.

"Живу за свой счет. Я зарабатываю корпоративами, фестивалями, роялти. У меня зарабатывает жена, иногда я живу на ее деньги. Она дизайнер интерьеров", - говорит певец.

Он также отметил, что вкладывает деньги в Украину. Речь идет о недвижимости, акциях украинских компаний.

"Я вижу в этом пользу и параллельно горжусь, что это еще и вера в Украину", - подчеркнул Дорн.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Иван Дорн осудил российскую агрессию. Впоследствии он перешел на украинский язык и активно писал в соцсетях о преступлениях россиян. Однако потом он перестал публиковать новости о войне, снова перешел на русский язык, и готовится выпускать новый альбом с русскоязычными песнями.