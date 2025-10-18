Фото з відкритих джерел

Співачка Оля Полякова показала відео на пісню, з якою вона хоче їхати на Євробачення. Сам відеоряд може дуже здивувати

Співачка Оля Полякова представила кліп на пісню Warrior. З цією роботою вона хоче їхати на Євробачення від України. Відомо, що над кліпом працювала британсько-українська команда. При цьому стиль може трохи здивувати прихильників.

Команда використала штучний інтелект та 3D-графіку. У відео Оля Полякова стала кентавром і Диво-жінкою одночасно. Коментарі під відео змішані. Одні люди кажуть, що "наче Леді Гага сгенерувала Олю Полякову", інші ж тішаться за експерименти артистки.

Нагадаємо, Оля Полякова хоче добитися змін правил Національного відбору на Євробачення. Йдеться про обмеження, яке запровадили у 2019 році після скандалу з Maruv: в Україні не можуть брати участь в конкурсі артисти, які після 2014 року виступали у РФ. На думку Полякової, ситуація вже кардинально змінилась.