Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
Кліп з ШІ та образ Диво-Жінки: співачка Оля Полякова показала, з чим хоче представити Україну на Євробаченні

Фото з відкритих джерел
Співачка Оля Полякова показала відео на пісню, з якою вона хоче їхати на Євробачення. Сам відеоряд може дуже здивувати

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

Співачка Оля Полякова представила кліп на пісню Warrior. З цією роботою вона хоче їхати на Євробачення від України. Відомо, що над кліпом працювала британсько-українська команда. При цьому стиль може трохи здивувати прихильників.

Команда використала штучний інтелект та 3D-графіку. У відео Оля Полякова стала кентавром і Диво-жінкою одночасно. Коментарі під відео змішані. Одні люди кажуть, що "наче Леді Гага сгенерувала Олю Полякову", інші ж тішаться за експерименти артистки.

Нагадаємо, Оля Полякова хоче добитися змін правил Національного відбору на Євробачення. Йдеться про обмеження, яке запровадили у 2019 році після скандалу з Maruv: в Україні не можуть брати участь в конкурсі артисти, які після 2014 року виступали у РФ. На думку Полякової, ситуація вже кардинально змінилась.

"Я вважаю несправедливими ті обмеження, які колись були запроваджені. Вони давно втратили сенс і не відповідають сьогоднішнім реаліям", - заявила Оля Полякова.

