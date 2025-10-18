"Мені дуже подобались мілфи": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яка українська акторка його збуджувала в юності
17 жовтня вийшов перший випуск шоу Холостяк, де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. Він в інтерв'ю розповів про свій тип жінок
Про це актор розповів в проєкті "Na bari", передає RegioNews.
За словами актора, Даша Астаф'єва є прикладом типажу, який йому дуже подобається. Зокрема, він казав про Наталку Денисенко: акторка його подруга, тому йому складно сприймати її як жінку. Проте серед колег він виділив Ксенію Мішину та Катерину Кузнецову: він вважає їх сексуальними.
До його "топ 3" також увійшла співачка Надя Дорофєєва. При цьому в юності Тарас мав сексуальні фантазії про Ольгу Сумську.
"Я колись підійшов до Ольги Сумської і кажу: "Оля, я дроч*в на тебе весь 10-й і 11-й клас". Мені дуже подобались мілфи, а вона була просто ракета. Їй було приємно це почути", - каже актор.
Нагадаємо, що навколо актора Тараса Цимбалюка в соцмережі було чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.
"У Тараса мільйон талантів і гарних рис, він залишається в Україні, працює тут, допомагає армії. Даймо шанс помилятися. Для нас це виклик, але, сподіваюсь, ми й надалі залишимося найкращим і найпопулярнішим телепроєктом країни", - сказав Решетник.