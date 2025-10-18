Фото з відкритих джерел

17 жовтня вийшов перший випуск шоу Холостяк, де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. Він в інтерв'ю розповів про свій тип жінок

Про це актор розповів в проєкті "Na bari", передає RegioNews.

За словами актора, Даша Астаф'єва є прикладом типажу, який йому дуже подобається. Зокрема, він казав про Наталку Денисенко: акторка його подруга, тому йому складно сприймати її як жінку. Проте серед колег він виділив Ксенію Мішину та Катерину Кузнецову: він вважає їх сексуальними.

До його "топ 3" також увійшла співачка Надя Дорофєєва. При цьому в юності Тарас мав сексуальні фантазії про Ольгу Сумську.

"Я колись підійшов до Ольги Сумської і кажу: "Оля, я дроч*в на тебе весь 10-й і 11-й клас". Мені дуже подобались мілфи, а вона була просто ракета. Їй було приємно це почути", - каже актор.

Нагадаємо, що навколо актора Тараса Цимбалюка в соцмережі було чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.