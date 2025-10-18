16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
21:31  17 жовтня
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
18 жовтня 2025, 01:30

"Мені дуже подобались мілфи": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яка українська акторка його збуджувала в юності

18 жовтня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
17 жовтня вийшов перший випуск шоу Холостяк, де учасниці будуть боротися за серце Тараса Цимбалюка. Він в інтерв'ю розповів про свій тип жінок

Про це актор розповів в проєкті "Na bari", передає RegioNews.

За словами актора, Даша Астаф'єва є прикладом типажу, який йому дуже подобається. Зокрема, він казав про Наталку Денисенко: акторка його подруга, тому йому складно сприймати її як жінку. Проте серед колег він виділив Ксенію Мішину та Катерину Кузнецову: він вважає їх сексуальними.

До його "топ 3" також увійшла співачка Надя Дорофєєва. При цьому в юності Тарас мав сексуальні фантазії про Ольгу Сумську.

"Я колись підійшов до Ольги Сумської і кажу: "Оля, я дроч*в на тебе весь 10-й і 11-й клас". Мені дуже подобались мілфи, а вона була просто ракета. Їй було приємно це почути", - каже актор.

Нагадаємо, що навколо актора Тараса Цимбалюка в соцмережі було чимало критики. Наприклад, за те, як колись він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Проте ведучий Григорій Решетник заступився за нього, зауваживши, що Тарас просив вибачення за свої помилки публічно.

"У Тараса мільйон талантів і гарних рис, він залишається в Україні, працює тут, допомагає армії. Даймо шанс помилятися. Для нас це виклик, але, сподіваюсь, ми й надалі залишимося найкращим і найпопулярнішим телепроєктом країни", - сказав Решетник.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
