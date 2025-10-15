01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
00:30  15 октября
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 01:50

"Может быть, я загуляю, может он": певица Алина Гросу объяснила, почему она скрывает своего мужа

15 октября 2025, 01:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известная певица Алина Гросу в прошлом году вышла замуж. Однако кто именно стал ее избранником, публика не знает

Об этом артистка рассказала в интервью "Радио Люкс", передает RegioNews.

По словам артистки, в жизни может стать что угодно. Алина Гросу объяснила, что ей не хочется потом объяснять людям, почему брак не сложился.

"Ну я же не знаю, может, я загуляю, может, он. И что мне в этой ситуации делать? Вот у меня сердце избрало кого-то другого. А потом сиди и объясняй, что это я была плохой. И потом вся страна будет его жалеть и говорить, что я плохая. Или наоборот", - говорит певица.

Она также объяснила, что иногда фанаты встречают ее на улице. Там они могут увидеть ее мужа. Скрывает артистка его лицо только в социальных сетях.

"С одной стороны мне, в принципе, плевать, что скажут. С другой стороны мне не совсем плевать, как будет моим родителям или моей семье, когда это скажут", - говорит Алина Гросу.

Напомним, что в 2019 году Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Уже через полгода, в декабре того же года, пара развелась. Впоследствии у нее был роман с русским актером Романом Полянским. Во время полномасштабного вторжения они разошлись. Уже весной 2024 года она вторично вышла замуж, но в этот раз имя избранника оставила секретом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Елена Тополя рассказала, как они с мужем "поддерживают огонек" в отношениях
11 октября 2025, 01:50
Муж MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица
11 октября 2025, 01:30
Дочь Оли Поляковой рассказала, сколько денег ей присылают родители для жизни в США
11 октября 2025, 00:50
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Новые потери в Донецкой области: россияне захватили сразу три населенных пункта
15 октября 2025, 07:11
Незаконная мобилизация на Львовщине: единственного сына, который ухаживал за отцом, вернули домой
15 октября 2025, 06:58
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
15 октября 2025, 01:30
"Это был мой выбор": певица Тоня Матвиенко призналась, что ее мать не принимала Арсена Мирзояна
15 октября 2025, 00:50
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
15 октября 2025, 00:30
Певица MamaRika ответила на критику продюсера Ирины Горовой
14 октября 2025, 23:30
Певица Ирина Федишин рассказала, будет ли у нее третий ребенок
14 октября 2025, 23:00
В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
14 октября 2025, 22:05
В Киеве установят полтысячи мобильных укрытий
14 октября 2025, 21:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »