Фото из открытых источников

Известная певица Алина Гросу в прошлом году вышла замуж. Однако кто именно стал ее избранником, публика не знает

Об этом артистка рассказала в интервью "Радио Люкс", передает RegioNews.

По словам артистки, в жизни может стать что угодно. Алина Гросу объяснила, что ей не хочется потом объяснять людям, почему брак не сложился.

"Ну я же не знаю, может, я загуляю, может, он. И что мне в этой ситуации делать? Вот у меня сердце избрало кого-то другого. А потом сиди и объясняй, что это я была плохой. И потом вся страна будет его жалеть и говорить, что я плохая. Или наоборот", - говорит певица.

Она также объяснила, что иногда фанаты встречают ее на улице. Там они могут увидеть ее мужа. Скрывает артистка его лицо только в социальных сетях.

"С одной стороны мне, в принципе, плевать, что скажут. С другой стороны мне не совсем плевать, как будет моим родителям или моей семье, когда это скажут", - говорит Алина Гросу.

Напомним, что в 2019 году Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Уже через полгода, в декабре того же года, пара развелась. Впоследствии у нее был роман с русским актером Романом Полянским. Во время полномасштабного вторжения они разошлись. Уже весной 2024 года она вторично вышла замуж, но в этот раз имя избранника оставила секретом.