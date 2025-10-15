Фото из открытых источников

Об этом артист рассказал в интервью "Общественному", передает RegioNews.

EL Кравчук отметил, что хочет стать отцом. Он думает о том, чтобы взять ребенка из детского дома.

"Я все рассматриваю. Я понимаю, что после того, как закончится война, многие дети будут нуждаться в внимания взрослых. Возможно, будет такой проект у меня. Возможно, будет своя семья. Для меня возраст – понятие только в паспорте", - говорит певец.

Раньше артист избегал публичных разговоров о семье. Насколько известно из СМИ, он раньше никогда не был женат и не имел детей. В интервью ранее он рассказывал лишь, что у него были некоторые неудачные отношения, а сейчас он сосредоточен на творчестве.

Справка. EL Кравчук (Андрей Викторович Остапенко) – украинский певец, актер, композитор. С 2014 года направил творческую деятельность в культурную поддержку жителей Луганской и Донецкой областей. В частности, это были концерты для военных и гражданских. От военных он получил позывной "Прометей".

В 2022 году артист тоже продолжил проводить концерты в поддержку военных и гражданских. Сейчас активно выпускает песни и новый материал, и переводы старых хитов.