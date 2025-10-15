01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
00:30  15 октября
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 01:30

Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей

15 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Певец EL Кравчук признался, что думал об отцовстве. Он рассказал, какие варианты рассматривает

Об этом артист рассказал в интервью "Общественному", передает RegioNews.

EL Кравчук отметил, что хочет стать отцом. Он думает о том, чтобы взять ребенка из детского дома.

"Я все рассматриваю. Я понимаю, что после того, как закончится война, многие дети будут нуждаться в внимания взрослых. Возможно, будет такой проект у меня. Возможно, будет своя семья. Для меня возраст – понятие только в паспорте", - говорит певец.

Раньше артист избегал публичных разговоров о семье. Насколько известно из СМИ, он раньше никогда не был женат и не имел детей. В интервью ранее он рассказывал лишь, что у него были некоторые неудачные отношения, а сейчас он сосредоточен на творчестве.

Справка. EL Кравчук (Андрей Викторович Остапенко) – украинский певец, актер, композитор. С 2014 года направил творческую деятельность в культурную поддержку жителей Луганской и Донецкой областей. В частности, это были концерты для военных и гражданских. От военных он получил позывной "Прометей".

В 2022 году артист тоже продолжил проводить концерты в поддержку военных и гражданских. Сейчас активно выпускает песни и новый материал, и переводы старых хитов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Юморист Сергей Середа признался, поддерживает ли общение с российскими коллегами
14 октября 2025, 01:55
Погиб украинский актер, служивший в ВСУ
14 октября 2025, 00:55
"Это не выдумка": певица Кристина Соловий рассказала, как убегала от полиции с бывшим
14 октября 2025, 00:35
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Новые потери в Донецкой области: россияне захватили сразу три населенных пункта
15 октября 2025, 07:11
Незаконная мобилизация на Львовщине: единственного сына, который ухаживал за отцом, вернули домой
15 октября 2025, 06:58
"Может быть, я загуляю, может он": певица Алина Гросу объяснила, почему она скрывает своего мужа
15 октября 2025, 01:50
"Это был мой выбор": певица Тоня Матвиенко призналась, что ее мать не принимала Арсена Мирзояна
15 октября 2025, 00:50
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
15 октября 2025, 00:30
Певица MamaRika ответила на критику продюсера Ирины Горовой
14 октября 2025, 23:30
Певица Ирина Федишин рассказала, будет ли у нее третий ребенок
14 октября 2025, 23:00
В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
14 октября 2025, 22:05
В Киеве установят полтысячи мобильных укрытий
14 октября 2025, 21:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »