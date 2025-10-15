Фото из открытых источников

Нина Матвиенко поначалу не хотела отношений ее дочери и Арсена Мирзояна. Тоня объяснила, с чем это было связано

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Тони Матвиенко, мать ее приняла в семью Арсена Мирзояна. Однако это произошло не сразу. Сначала артистка не воспринимала любимую свою дочь. Поэтому Тоня в то время скрывала отношения, чтобы никто не вмешивался в ее личную жизнь. Она признается, что они разошлись бы, если бы она послушалась маму.

Причина в том, что Нина Митрофановна была очень правильной и ценила манеры. Арсен Мирзоян напротив: он мог употреблять нецензурную лексику. Именно это, говорит Тоня, оттолкнуло ее маму. Однако слухи о скандалах все равно преувеличены, потому что со временем Нина Митрофановна ослабила хватку и споров больше не было.

"Я никогда не обращала на это внимания, потому что это мой выбор. Мне с ним жить и детей рожать. Не все было так плохо, как кажется. Все было хорошо. Конечно, она его приняла", - говорит Тоня Матвиенко.

Напомним, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поначалу жили в гражданском браке. У Арсена есть два сына от первого брака. В 2016 году Тоня родила дочь Нину. Полтора года спустя после этого они решили узаконить отношения.