01:30  15 октября
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
00:30  15 октября
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
UA | RU
UA | RU
15 октября 2025, 00:50

"Это был мой выбор": певица Тоня Матвиенко призналась, что ее мать не принимала Арсена Мирзояна

15 октября 2025, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Нина Матвиенко поначалу не хотела отношений ее дочери и Арсена Мирзояна. Тоня объяснила, с чем это было связано

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Тони Матвиенко, мать ее приняла в семью Арсена Мирзояна. Однако это произошло не сразу. Сначала артистка не воспринимала любимую свою дочь. Поэтому Тоня в то время скрывала отношения, чтобы никто не вмешивался в ее личную жизнь. Она признается, что они разошлись бы, если бы она послушалась маму.

Причина в том, что Нина Митрофановна была очень правильной и ценила манеры. Арсен Мирзоян напротив: он мог употреблять нецензурную лексику. Именно это, говорит Тоня, оттолкнуло ее маму. Однако слухи о скандалах все равно преувеличены, потому что со временем Нина Митрофановна ослабила хватку и споров больше не было.

"Я никогда не обращала на это внимания, потому что это мой выбор. Мне с ним жить и детей рожать. Не все было так плохо, как кажется. Все было хорошо. Конечно, она его приняла", - говорит Тоня Матвиенко.

Напомним, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян поначалу жили в гражданском браке. У Арсена есть два сына от первого брака. В 2016 году Тоня родила дочь Нину. Полтора года спустя после этого они решили узаконить отношения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Певица Елена Тополя рассказала, как они с мужем "поддерживают огонек" в отношениях
11 октября 2025, 01:50
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
10 октября 2025, 01:50
Популярная украинская блогерша заявила о беременности
10 октября 2025, 01:30
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Новые потери в Донецкой области: россияне захватили сразу три населенных пункта
15 октября 2025, 07:11
Незаконная мобилизация на Львовщине: единственного сына, который ухаживал за отцом, вернули домой
15 октября 2025, 06:58
"Может быть, я загуляю, может он": певица Алина Гросу объяснила, почему она скрывает своего мужа
15 октября 2025, 01:50
Певец EL Кравчук признался, хочет ли он детей
15 октября 2025, 01:30
"Я буду жесткая": Джамала раскритиковала заявки от артистов на Евровидение
15 октября 2025, 00:30
Певица MamaRika ответила на критику продюсера Ирины Горовой
14 октября 2025, 23:30
Певица Ирина Федишин рассказала, будет ли у нее третий ребенок
14 октября 2025, 23:00
В 40 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
14 октября 2025, 22:05
В Киеве установят полтысячи мобильных укрытий
14 октября 2025, 21:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »