21:10  14 октября
В Одессе люди митингуют против Труханова
20:45  14 октября
В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 23:30

Певица MamaRika ответила на критику продюсера Ирины Горовой

14 октября 2025, 23:30
Фото из открытых источников
Певица MamaRika, о которой недавно высказалась Ирина Горова, ответила на комментарий продюсерши. По словам артистки, она больше обращает внимание на лицо своих зрителей

Об этом артистка рассказала в шоу "Тур звездами", передает RegioNews.

Недавно в одном из YouTube-шоу Ирина Горова комментировала музыкальное видео певицы. Тогда продюсер сказала, что в последнее время у MamaRika не заметно развития.

MamaRika отметила, что она не согласна с этим, но это мнение Ирины. Она также добавила, что ее недавняя работа с Аленой Омаргалиевой заняла высокие места в музыкальных чартах. По словам артистки, для нее важнее отзывы слушателей, а не оценки критиков.

"За меня все говорит моя музыка и полные залы в моих турах. Для меня не так важно эта динамика роста или не роста, как счастливые лица людей во время моих концертов. Это главный индикатор, который меня ведет и мотивирует. Хотя, конечно, первые места в чартах - это тоже очень приятно", - сказала MamaRika.

Напомним, ранее мужчина певицы рассказал, что MamaRika получает около 30–35 тысяч евро за квартал (примерно 1,5–1,7 миллиона гривен) только от роялти за онлайн-прослушивание песен. При этом он уточнил, что это не за одну песню, а за весь музыкальный каталог.

