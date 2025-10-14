Фото из открытых источников

Певица MamaRika, о которой недавно высказалась Ирина Горова, ответила на комментарий продюсерши. По словам артистки, она больше обращает внимание на лицо своих зрителей

Об этом артистка рассказала в шоу "Тур звездами", передает RegioNews.

Недавно в одном из YouTube-шоу Ирина Горова комментировала музыкальное видео певицы. Тогда продюсер сказала, что в последнее время у MamaRika не заметно развития.

MamaRika отметила, что она не согласна с этим, но это мнение Ирины. Она также добавила, что ее недавняя работа с Аленой Омаргалиевой заняла высокие места в музыкальных чартах. По словам артистки, для нее важнее отзывы слушателей, а не оценки критиков.

"За меня все говорит моя музыка и полные залы в моих турах. Для меня не так важно эта динамика роста или не роста, как счастливые лица людей во время моих концертов. Это главный индикатор, который меня ведет и мотивирует. Хотя, конечно, первые места в чартах - это тоже очень приятно", - сказала MamaRika.

Напомним, ранее мужчина певицы рассказал, что MamaRika получает около 30–35 тысяч евро за квартал (примерно 1,5–1,7 миллиона гривен) только от роялти за онлайн-прослушивание песен. При этом он уточнил, что это не за одну песню, а за весь музыкальный каталог.