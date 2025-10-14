21:10  14 октября
В Одессе люди митингуют против Труханова
20:45  14 октября
В трех районах Киева частично исчез свет: что известно о причинах перебоев
16:51  14 октября
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода
14 октября 2025, 23:00

Певица Ирина Федишин рассказала, будет ли у нее третий ребенок

14 октября 2025, 23:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недавно в соцсетях появились слухи о беременности Ирины Федишин. Певица рассказала, планирует ли она пополнение в семье

​​Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица опровергла новости о ее беременности. При этом в недавнем клипе она была в образе беременной женщины. Артистка объяснила, что это была своеобразная визуализация. По ее словам, это о ее мечте.

"Это было о мечте, о желаниях. Все в жизни возможно. Я не возражаю тому. Если будут дети, то я только "за", - призналась певица.

Напомним, что Ирина Федишин с мужем воспитывает двоих сыновей. Старший Юрчик, которому уже 14 лет, активно помогает маме в организации концертов. Иногда артистка шутит, что он стал ее техническим директором.

Справка. Певица Ирина Федишин после начала полномасштабного вторжения начала активно помогать копить средства на нужды воинов. Осенью 2024 года сообщалось, что она передала Силам обороны Украины 262 автомобиля.

Уже в 2025 году благодаря благотворительным концертам рождественского тура "Украина колядует" по Америке, Канаде, Чехии и Испании артистка собрала денег еще на 100 машин.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
