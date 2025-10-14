Фото из открытых источников

Недавно в соцсетях появились слухи о беременности Ирины Федишин. Певица рассказала, планирует ли она пополнение в семье

​​Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Певица опровергла новости о ее беременности. При этом в недавнем клипе она была в образе беременной женщины. Артистка объяснила, что это была своеобразная визуализация. По ее словам, это о ее мечте.

"Это было о мечте, о желаниях. Все в жизни возможно. Я не возражаю тому. Если будут дети, то я только "за", - призналась певица.

Напомним, что Ирина Федишин с мужем воспитывает двоих сыновей. Старший Юрчик, которому уже 14 лет, активно помогает маме в организации концертов. Иногда артистка шутит, что он стал ее техническим директором.

Справка. Певица Ирина Федишин после начала полномасштабного вторжения начала активно помогать копить средства на нужды воинов. Осенью 2024 года сообщалось, что она передала Силам обороны Украины 262 автомобиля.

Уже в 2025 году благодаря благотворительным концертам рождественского тура "Украина колядует" по Америке, Канаде, Чехии и Испании артистка собрала денег еще на 100 машин.