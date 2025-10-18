16:42  17 жовтня
Українцям радять одягатися тепліше: якою буде погода на вихідні
16:13  17 жовтня
Перейменування скверу в Чернігові на честь Трампа визнали незаконним
21:31  17 жовтня
На Київщині 67-річний водій збив 14-річного хлопця: дитина загинула на місці
18 жовтня 2025, 00:55

Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки заробляє чоловік її мрії

18 жовтня 2025, 00:55
Фото з відкритих джерел
Наталка Денисенко є успішною акторкою і підприємицею. У неї поцікавились, скільки повинен заробляти чоловік, який хоче бути з нею

Про це акторка розповіла в проєкті "Na bari", передає RegioNews.

За словами Наталки Денисенко, вона сама заробляє стільки, що могла б забезпечити й себе, і свого сина, і навіть свого партнера. При цьому вона хоче, щоб чоловік, який буде поруч із нею, був їй другом та опорою в складних ситуаціях.

Що стосується прибутків, то акторка хотіла б, щоб чоловік заробляв на рівні з нею та міг закривати якісь побутові потреби.

"Я дуже гарно заробляю. Я можу і себе, і чоловіка, і дитину, і батьків забезпечити. Кіно — не єдине джерело мого прибутку. Мені хотілося б бачити в чоловікові не гроші, а що він може вирішити питання. Це не означає, що він має мені щось купити. Я сама можу зробити це. Найголовніше, щоб він міг регулярно купувати квіти", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла про запуск нового бізнесу. За її словами, їй довелось витратити чимало власних коштів. Через перевтому після зйомок вона навіть плакала, коли намагалась впоратися з усім обсягом роботи.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
