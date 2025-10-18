Фото з відкритих джерел

Наталка Денисенко є успішною акторкою і підприємицею. У неї поцікавились, скільки повинен заробляти чоловік, який хоче бути з нею

Про це акторка розповіла в проєкті "Na bari", передає RegioNews.

За словами Наталки Денисенко, вона сама заробляє стільки, що могла б забезпечити й себе, і свого сина, і навіть свого партнера. При цьому вона хоче, щоб чоловік, який буде поруч із нею, був їй другом та опорою в складних ситуаціях.

Що стосується прибутків, то акторка хотіла б, щоб чоловік заробляв на рівні з нею та міг закривати якісь побутові потреби.

"Я дуже гарно заробляю. Я можу і себе, і чоловіка, і дитину, і батьків забезпечити. Кіно — не єдине джерело мого прибутку. Мені хотілося б бачити в чоловікові не гроші, а що він може вирішити питання. Це не означає, що він має мені щось купити. Я сама можу зробити це. Найголовніше, щоб він міг регулярно купувати квіти", - каже акторка.

