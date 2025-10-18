Фото з відкритих джерел

Не так давно музикант підтвердив, що в нього дійсно був роман з Яніною Соколовою. Після цього прихильниики почали будувати теорії, що саме стало причиною розриву

Про це журналістка сказала в інтерв'ю для "РБК-Україна", передає RegioNews.

В новому інтерв'ю у журналістки спитали про роман із музикантом Валерієм Харчишиним. Проте Яніна Соколова зазначила, що не обговорювати романтичні стосунки — її принципова позиція. При цьому, за її словами, Валерій не радився з нею перед тим, як публічно розповісти про їхнє минуле.

"Я не коментую своє особисте життя. Це моє право, і воно доволі стале. Останні три роки я не коментую особисте життя. Це все, що я можу відповісти", - каже журналістка.

Нагадаємо, раніше фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин підтвердив, що у нього був роман із журналісткою Яніною Соколовою. При цьому він зазначив, що ці стосунки вже завершені, і вони не хотіли робити це публічним.