21:12  17 сентября
В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского
19:10  17 сентября
В Полтавской области российский дрон попал в АЗС
15:55  17 сентября
Возле ЗАЭС после обстрела поднялся дым: что происходит
18 сентября 2025, 00:00

"Финальный аккорд этой истории": солист группы "Друга ріка" подтвердил роман с Соколовой, но есть нюанс

18 сентября 2025, 00:00
Иллюстративное фото
Долгое время ходили слухи о романе между журналисткой Яниной Соколовой и музыкантом Валерием Харчишиным. Теперь артист подтвердил, что это было правдой

Об этом музыкант написал в Instagram, передает RegioNews.

По словам Валерия Харчишина, он и Янина Соколова сознательно не объявляли об их отношениях публично. Личная жизнь не нуждалась в медийности. Он отметил, что они избегали этой темы, чтобы не провоцировать "желтые" заголовки, однако со временем это стало мешать профессиональной деятельности.

"Но молчание рождает сплетни, и в конце концов это начало мешать профессиональной деятельности. Именно так случилось и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюеркой растворился в заголовках. Поэтому делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения недостоверной информации. Да, определенный период своей жизни. эти отношения завершены. Не хотелось таким образом объявлять об отношениях, тем более об их прекращении", - пишет музыкант.

Он отметил, что финальным аккордом этой истории он считает песню группы Друга Ріка "Залишаю Дім". Также артист попросил медиа больше не возвращаться к этой истории.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказывал о старшем сыне, который защищает Украину. По словам музыканта, его сын Дмитрий раньше никогда не хотел стать военным, однако полномасштабная война изменила его мировоззрение.

16 сентября 2025
07 августа 2025
Все публикации »
