Долгое время ходили слухи о романе между журналисткой Яниной Соколовой и музыкантом Валерием Харчишиным. Теперь артист подтвердил, что это было правдой

Об этом музыкант написал в Instagram, передает RegioNews.

По словам Валерия Харчишина, он и Янина Соколова сознательно не объявляли об их отношениях публично. Личная жизнь не нуждалась в медийности. Он отметил, что они избегали этой темы, чтобы не провоцировать "желтые" заголовки, однако со временем это стало мешать профессиональной деятельности.

"Но молчание рождает сплетни, и в конце концов это начало мешать профессиональной деятельности. Именно так случилось и недавно, когда смысл моего разговора с интервьюеркой растворился в заголовках. Поэтому делаю это заявление во избежание манипуляций и предотвращения недостоверной информации. Да, определенный период своей жизни. эти отношения завершены. Не хотелось таким образом объявлять об отношениях, тем более об их прекращении", - пишет музыкант.

Он отметил, что финальным аккордом этой истории он считает песню группы Друга Ріка "Залишаю Дім". Также артист попросил медиа больше не возвращаться к этой истории.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказывал о старшем сыне, который защищает Украину. По словам музыканта, его сын Дмитрий раньше никогда не хотел стать военным, однако полномасштабная война изменила его мировоззрение.