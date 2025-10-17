01:30  17 жовтня
Співак Іван Дорн розповів, який бізнес має в Україні
00:50  17 жовтня
Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію
23:30  16 жовтня
В Україні відчутно подорожчали лимони: які ціни в супермаркетах
UA | RU
UA | RU
17 жовтня 2025, 00:50

Український фільм про повновномасштабне вторгнення потрапив на престижну європейську премію

17 жовтня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Документальна стрічка "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби увійшов до короткого списку European Film Awards. Фільм представлять в категорії "Найкращий документальний фільм"

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, передає RegioNews.

Зазначається, що стрічка "Пісні землі, що повільно горить" показує перші два роки повномасштабного вторгнення РФ. Фільм демонструє, як українське суспільство проходить шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які стають трагічною нормою.

Фільм створила українська компанія Moon Man у копродукції з міжнародними партнерами: Final Cut for Real (Данія), We Have a Plan (Швеція), Arte France (Франція) та Film i Skåne (Швеція).

European Film Awards є однією з найпрестижніших кінопремій Європи. На цій премії відзначають найкращі стрічки континенту. Результати голосування будуть оголошені вже 18 листопада.

Нагадаємо, раніше українська науково-фантастична драма "Ти — космос" отримала важливу нагороду. Це сталось на 12th FUTURE GATE FESTIVAL. В українському прокаті стрічка буде з 20 листопада цього року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кіно культура
У новому серіалі про Гаррі Поттера "засвітиться" українка
27 вересня 2025, 00:50
Мультик про пса Патрона скасували: як із цим пов'язаний Трамп
23 вересня 2025, 23:30
Netflix профінансує 20 українських фільмів: що у списку
05 вересня 2025, 18:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Масована атака на Кривий Ріг: ППО збила 22 дрони
17 жовтня 2025, 09:15
Генштаб оприлюднив нові дані про втрати РФ станом на 17 жовтня
17 жовтня 2025, 08:56
Переговори Зеленського і Трампа: відомо, коли розпочнеться зустріч
17 жовтня 2025, 08:39
На Одещині правоохоронець із спільником переправляли чоловіків за кордон за $18 000
17 жовтня 2025, 08:19
Трикутник Трамп-Путін-Зеленський: що стоїть за переговорами
17 жовтня 2025, 08:08
Вбив собаку з пістолета: на Рівненщині чоловіку загрожує 8 років
17 жовтня 2025, 07:52
Зеленський уже у Вашингтоні – готується до зустрічі з Трампом
17 жовтня 2025, 07:37
У тимчасово окупованому Донецьку вибухи й пожежа після атаки дронів
17 жовтня 2025, 07:16
Трамп зробив нову заяву щодо ракет Tomahawk
17 жовтня 2025, 07:04
Кривий Ріг атакували "шахеди": у місті пролунало понад десять вибухів
17 жовтня 2025, 06:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »