Документальна стрічка "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби увійшов до короткого списку European Film Awards. Фільм представлять в категорії "Найкращий документальний фільм"

Про це повідомляє Державне агентство з питань кіно, передає RegioNews.

Зазначається, що стрічка "Пісні землі, що повільно горить" показує перші два роки повномасштабного вторгнення РФ. Фільм демонструє, як українське суспільство проходить шлях від паніки перших тижнів великої війни до прийняття смерті й руйнувань, які стають трагічною нормою.

Фільм створила українська компанія Moon Man у копродукції з міжнародними партнерами: Final Cut for Real (Данія), We Have a Plan (Швеція), Arte France (Франція) та Film i Skåne (Швеція).

European Film Awards є однією з найпрестижніших кінопремій Європи. На цій премії відзначають найкращі стрічки континенту. Результати голосування будуть оголошені вже 18 листопада.

