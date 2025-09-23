Фото из открытых источников

Детский мультик "Пес Патрон" был закрыт в середине второго сезона. Оказалось, что причиной стало важное решение Дональда Трампа

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Производство украинского мультсериала "Пес Патрон" остановлено в связи с решением президента США Дональда Трампа. Речь идет о закрытии грантовых программ USAID.

По словам автора сценария мультсериала, аниматора Саши Рубан, в первом сезоне вышло 10 серий и специальный эпизод. Во втором сезоне вышло пять серий, но остальные пять снять не удалось.

"Господин Трамп сказал: "...управляли грантовыми программами кучка сумасшедших, и мы их выгоним". И грантовые программы были отменены", - говорит автор мультсериала.

Известно, что отменили еще один украинский анимационный проект: сериал "На краю миров".

Справка. "Пес Патрон" – мультсериал, который создали в образовательных целях для детей. Главным героем стал джек-рассел-терьер Патрон, известный как собака-сапер и помощник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Проект направлен на то, чтобы в доступной форме объяснять правила минной безопасности и показывать, как правильно поступать при встрече с опасными предметами.