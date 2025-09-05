16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 18:30

Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке

05 сентября 2025, 18:30
Иллюстративное фото
Украинская киноакадемия в партнерстве с Netflix объявила список кинопроектов. Это ленты, которые получат финансовую помощь от стримингового сервиса.

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

В список вошли разные проекты. Это, в частности, документальные и игровые фильмы. Все фильмы сейчас находятся на стадии производства или постпродакшена. Известно, что каждый проект получит грант в 15 тысяч долларов.

Какие фильмы в списке:

  • В воздухе, реж. и прод. Оксана Сигарева
  • Жизнь, реж. Евгений Матвиенко, прод. Филипп Ильенко
  • Журналист, реж. Артем Шемет, прод. Иванна Слободянюк
  • Из Радванки, реж. Томаш Гожлинский, прод. Валерия Сочивец
  • За Победу!, реж. Валентин Васянович, прод. Ия Мыслицкая
  • Идеальное место, реж. и прод. Дмитрий Сухолиткий-Собчук
  • Каждая смерть уменьшает меня, реж. Сергей Баженов, прод. Инна Ласточкина
  • Команда, реж. Александр Сальников, прод. Аким Галимов
  • Мариуполь-Алеппо-Грозный, реж. Ангелина Карякина, прод. Люба Кнорозок
  • Город, реж. Станислав Битюцкий, прод. Дмитрий Суханов
  • Мечта Киры, реж. Денис Колесников, прод. Андрей Корниенко
  • В конце радуги, реж. Анастасия Ковальчук, прод. Кристина Кривошеева
  • Под желтым небом, реж. Марина Назаренко, прод. Владимир Третьяков
  • Прислушиваясь к миру, реж. Елизавета Смит, прод. Евгений Рачковский
  • Следы, реж. Алиса Коваленко, прод. Ольга Брегман
  • Спрячь меня в свет, реж. Маркиян Мирошниченко, прод. Александр Красеньков
  • Талант, реж. Анастасия Ермоленко, прод. Андрей Суярко
  • Папа: век вопросов без ответов, реж. и прод. Оксана Бугримова
  • Крещатик 48/2, реж. Дмитрий Авдеев, прод. Алексей Комаровский
  • Это не полная картина, реж. Марина Степанская, прод. Юлия Синькевич

Кроме Украинской киноакадемии и Netflix, проект реализуется при поддержке программы ЕС House of Europe и Нью-Йоркской киноакадемии.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

