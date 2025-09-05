Иллюстративное фото

Украинская киноакадемия в партнерстве с Netflix объявила список кинопроектов. Это ленты, которые получат финансовую помощь от стримингового сервиса.

Об этом сообщает NV, передает RegioNews.

В список вошли разные проекты. Это, в частности, документальные и игровые фильмы. Все фильмы сейчас находятся на стадии производства или постпродакшена. Известно, что каждый проект получит грант в 15 тысяч долларов.

Какие фильмы в списке:

В воздухе, реж. и прод. Оксана Сигарева

Жизнь, реж. Евгений Матвиенко, прод. Филипп Ильенко

Журналист, реж. Артем Шемет, прод. Иванна Слободянюк

Из Радванки, реж. Томаш Гожлинский, прод. Валерия Сочивец

За Победу!, реж. Валентин Васянович, прод. Ия Мыслицкая

Идеальное место, реж. и прод. Дмитрий Сухолиткий-Собчук

Каждая смерть уменьшает меня, реж. Сергей Баженов, прод. Инна Ласточкина

Команда, реж. Александр Сальников, прод. Аким Галимов

Мариуполь-Алеппо-Грозный, реж. Ангелина Карякина, прод. Люба Кнорозок

Город, реж. Станислав Битюцкий, прод. Дмитрий Суханов

Мечта Киры, реж. Денис Колесников, прод. Андрей Корниенко

В конце радуги, реж. Анастасия Ковальчук, прод. Кристина Кривошеева

Под желтым небом, реж. Марина Назаренко, прод. Владимир Третьяков

Прислушиваясь к миру, реж. Елизавета Смит, прод. Евгений Рачковский

Следы, реж. Алиса Коваленко, прод. Ольга Брегман

Спрячь меня в свет, реж. Маркиян Мирошниченко, прод. Александр Красеньков

Талант, реж. Анастасия Ермоленко, прод. Андрей Суярко

Папа: век вопросов без ответов, реж. и прод. Оксана Бугримова

Крещатик 48/2, реж. Дмитрий Авдеев, прод. Алексей Комаровский

Это не полная картина, реж. Марина Степанская, прод. Юлия Синькевич

Кроме Украинской киноакадемии и Netflix, проект реализуется при поддержке программы ЕС House of Europe и Нью-Йоркской киноакадемии.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.