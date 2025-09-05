Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
Украинская киноакадемия в партнерстве с Netflix объявила список кинопроектов. Это ленты, которые получат финансовую помощь от стримингового сервиса.
Об этом сообщает NV, передает RegioNews.
В список вошли разные проекты. Это, в частности, документальные и игровые фильмы. Все фильмы сейчас находятся на стадии производства или постпродакшена. Известно, что каждый проект получит грант в 15 тысяч долларов.
Какие фильмы в списке:
- В воздухе, реж. и прод. Оксана Сигарева
- Жизнь, реж. Евгений Матвиенко, прод. Филипп Ильенко
- Журналист, реж. Артем Шемет, прод. Иванна Слободянюк
- Из Радванки, реж. Томаш Гожлинский, прод. Валерия Сочивец
- За Победу!, реж. Валентин Васянович, прод. Ия Мыслицкая
- Идеальное место, реж. и прод. Дмитрий Сухолиткий-Собчук
- Каждая смерть уменьшает меня, реж. Сергей Баженов, прод. Инна Ласточкина
- Команда, реж. Александр Сальников, прод. Аким Галимов
- Мариуполь-Алеппо-Грозный, реж. Ангелина Карякина, прод. Люба Кнорозок
- Город, реж. Станислав Битюцкий, прод. Дмитрий Суханов
- Мечта Киры, реж. Денис Колесников, прод. Андрей Корниенко
- В конце радуги, реж. Анастасия Ковальчук, прод. Кристина Кривошеева
- Под желтым небом, реж. Марина Назаренко, прод. Владимир Третьяков
- Прислушиваясь к миру, реж. Елизавета Смит, прод. Евгений Рачковский
- Следы, реж. Алиса Коваленко, прод. Ольга Брегман
- Спрячь меня в свет, реж. Маркиян Мирошниченко, прод. Александр Красеньков
- Талант, реж. Анастасия Ермоленко, прод. Андрей Суярко
- Папа: век вопросов без ответов, реж. и прод. Оксана Бугримова
- Крещатик 48/2, реж. Дмитрий Авдеев, прод. Алексей Комаровский
- Это не полная картина, реж. Марина Степанская, прод. Юлия Синькевич
Кроме Украинской киноакадемии и Netflix, проект реализуется при поддержке программы ЕС House of Europe и Нью-Йоркской киноакадемии.
