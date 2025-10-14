21:10  14 жовтня
В Одесі люди мітингують проти Труханова
20:45  14 жовтня
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
16:51  14 жовтня
Завтра в Україні переважатиме холодна погода
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2025, 23:30

Співачка MamaRika відповіла на критику продюсерки Ірини Горової

14 жовтня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Співачка MamaRika, про яку нещодавно висловилась Ірина Горова, відповіла на коментар продюсерки. За словами артистки, вона звертає увагу більше на обличчя своїх глядачів

Про це артистка розповіла в шоу "Тур зірками", передає RegioNews.

Нещодавно в одному в одному з YouTube-шоу Ірина Горова коментувала музичне відео співачки. Тоді продюсерка сказала, що останнім часом у MamaRika не помітно розвитку.

MamaRika зазначила, що вона не погоджується з цим, але це думка Ірини. Вона також додала, що її нещодавня робота з Альоною Омаргалієвою" посіла високі місця в музичних чартах. За словами артистки, для неї важливіші відгуки слухачів, а не оцінки критиків.

"За мене все говорить моя музика та повні зали в моїх турах. Для мене не так важливо оця динаміка "росту або не росту", як щасливі обличчя людей під час моїх концертів. Це головний індикатор, який мене веде і мотивує. Хоча, звісно, перші місця в чартах - це теж дуже приємно", - сказала MamaRika.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки розповів, MamaRika отримує близько 30–35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5–1,7 мільйона гривень) лише від роялті за онлайн-прослуховування пісень. При цьому він уточнив, що це сума не за одну пісню, а за весь музичний каталог.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Гуморист Сергій Середа зізнався, чи підтримує спілкування з російськими колегами
14 жовтня 2025, 01:55
Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках
11 жовтня 2025, 01:50
Донька Олі Полякової розповіла, скільки грошей їй надсилають батьки для життя в США
11 жовтня 2025, 00:50
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Співачка Ірина Федишин розповіла, чи буде в неї третя дитина
14 жовтня 2025, 23:00
У 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію
14 жовтня 2025, 22:05
У Києві встановлять півтисячі мобільних укриттів
14 жовтня 2025, 21:49
У Київському ТЦК відреагували на повідомлення про погані умови у розподільчому центрі для мобілізованих
14 жовтня 2025, 21:33
На Дніпропетровщині 32-річний чоловік вкрав 6 тис. грн зі скриньки для пожертв у храмі
14 жовтня 2025, 21:13
В Одесі люди мітингують проти Труханова
14 жовтня 2025, 21:10
Позасудові розправи та вакханалія: як обнуляють українське право
14 жовтня 2025, 20:47
У трьох районах Києва частково зникло світло: що відомо про причини перебоїв
14 жовтня 2025, 20:45
У Вінницькій області розкрили резонансне вбивство 2022 року: затримано підозрюваного
14 жовтня 2025, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »