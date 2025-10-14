Фото з відкритих джерел

Співачка MamaRika, про яку нещодавно висловилась Ірина Горова, відповіла на коментар продюсерки. За словами артистки, вона звертає увагу більше на обличчя своїх глядачів

Про це артистка розповіла в шоу "Тур зірками", передає RegioNews.

Нещодавно в одному в одному з YouTube-шоу Ірина Горова коментувала музичне відео співачки. Тоді продюсерка сказала, що останнім часом у MamaRika не помітно розвитку.

MamaRika зазначила, що вона не погоджується з цим, але це думка Ірини. Вона також додала, що її нещодавня робота з Альоною Омаргалієвою" посіла високі місця в музичних чартах. За словами артистки, для неї важливіші відгуки слухачів, а не оцінки критиків.

"За мене все говорить моя музика та повні зали в моїх турах. Для мене не так важливо оця динаміка "росту або не росту", як щасливі обличчя людей під час моїх концертів. Це головний індикатор, який мене веде і мотивує. Хоча, звісно, перші місця в чартах - це теж дуже приємно", - сказала MamaRika.

Нагадаємо, раніше чоловік співачки розповів, MamaRika отримує близько 30–35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5–1,7 мільйона гривень) лише від роялті за онлайн-прослуховування пісень. При цьому він уточнив, що це сума не за одну пісню, а за весь музичний каталог.