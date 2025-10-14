Співачка MamaRika відповіла на критику продюсерки Ірини Горової
Співачка MamaRika, про яку нещодавно висловилась Ірина Горова, відповіла на коментар продюсерки. За словами артистки, вона звертає увагу більше на обличчя своїх глядачів
Про це артистка розповіла в шоу "Тур зірками", передає RegioNews.
Нещодавно в одному в одному з YouTube-шоу Ірина Горова коментувала музичне відео співачки. Тоді продюсерка сказала, що останнім часом у MamaRika не помітно розвитку.
MamaRika зазначила, що вона не погоджується з цим, але це думка Ірини. Вона також додала, що її нещодавня робота з Альоною Омаргалієвою" посіла високі місця в музичних чартах. За словами артистки, для неї важливіші відгуки слухачів, а не оцінки критиків.
"За мене все говорить моя музика та повні зали в моїх турах. Для мене не так важливо оця динаміка "росту або не росту", як щасливі обличчя людей під час моїх концертів. Це головний індикатор, який мене веде і мотивує. Хоча, звісно, перші місця в чартах - це теж дуже приємно", - сказала MamaRika.
Нагадаємо, раніше чоловік співачки розповів, MamaRika отримує близько 30–35 тисяч євро за квартал (приблизно 1,5–1,7 мільйона гривень) лише від роялті за онлайн-прослуховування пісень. При цьому він уточнив, що це сума не за одну пісню, а за весь музичний каталог.