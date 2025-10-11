Фото из открытых источников

Елена и Тарас Тополя женаты более 12 лет. Они воспитывают троих детей. Певица рассказала, как столько лет они сохраняют страсть между ними

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам певицы, и она, и Тарас часто меняются ради отношений. К примеру, если Елене что-то не нравится, мужчина это меняет. Также действует наоборот: если Тарасу что-то не нравится, Елена это исправляет.

"Мы любим друг друга, хотим быть вместе, чтобы у нас были счастливые детки, чтобы они видели влюбленных родителей. Это очень важно, чтобы ребенок это наблюдал, а не ссоры", - говорит Елена Тополя.

Напомним, ранее Елена Тополя рассказывала, что у них с мужем есть немалая коллекция "личных" видео.