Маша Полякова проживает в США с мужем, где учится в музыкальном колледже. При этом девушка признается, что финансово ей сложно

Маша Полякова рассказала, что финансово очень сложно оплачивать отдельное жилье. Поэтому она с мужем живут вместе с другом. Квартира с тремя комнатами стоит 3000 долларов в месяц.

"Сейчас у меня заезд в квартиру без мебели – налегке. Квартира по нашим меркам как на Троещине. Это район Бостона Allston, но он достаточно безопасен", - говорит Маша Полякова.

При этом сейчас она не может поехать домой, хотя скучает по Украине. Причина в том, что участились случаи депортации студентов. Однако Оля Полякова с дочерью Алисой уже совершили американские визы. Поэтому Маша надеется на встречу с семьей уже к Новому году.

Работать Маша не может, потому что имеет студенческую визу. Поэтому сейчас она вынуждена жить на деньги родителей и мужа. По ее словам, родители посылают 200-300 долларов раз в две недели. Для такой же комфортной жизни, как в Украине, нужно 5000-7000 долларов, поэтому пока она живет "намного хуже".

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе. Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей.