21:59  07 октября
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
20:30  07 октября
В Днепре мужчина украл скутер и устроил побег от полиции
17:59  07 октября
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 01:30

Солистка Tember Blanche показала, на какой ремонт она заработала песнями

08 октября 2025, 01:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Солистка Tember Blanche Александра Ганапольская показала, как изменилось ее с мужем жилье. По словам артистки, они производили ремонт на те деньги, которые они заработали именно музыкой

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам певицы, на дебютный альбом, выпущенный группой в 2021 году, они с Владиславом Лагодой потратили примерно 95 тысяч гривен. Создавали песни они на том, что имели. В результате этот альбом принес им более миллиона гривен.

На заработанные средства супруги сделали ремонт в квартире. В соцсети Александра показала "до" и "после".

"Мы буквально превратили квартиру на картинке 1 в квартиру на картинке 2 благодаря роялти (денег по прослушиваниям) за свой первый альбом. Деньги есть повсюду. Вопрос в том, готовы ли вы их зарабатывать", - уверена артистка.

Справка. Tember Blanche - украинская инди-поп группа, которая была основана в 2020 году Александром Ганапольским и гитаристом Владиславом Лагода. В 2022 году они участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2023 с песней "Я дома".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
Актриса Екатерина Кузнецова откровенно рассказала о романах на съемочных площадках
07 октября 2025, 23:00
Ресторатор Миша Кацурин рассказал, как его 9-летняя дочь сама заработала на новеньком iPhone
07 октября 2025, 01:30
Коктейли за 200 тысяч долларов: скандальный рэпер Потап начал новый бизнес в Майами
07 октября 2025, 00:00
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Украине снова изменились цены на огурцы: сколько придется тратить на килограмм
08 октября 2025, 02:30
Какао падает на биржах: что будет с ценами на шоколад
08 октября 2025, 01:50
Популярная украинская актриса рассказала, как она отважилась на позднюю беременность
08 октября 2025, 00:50
Актриса Екатерина Кузнецова откровенно рассказала о романах на съемочных площадках
07 октября 2025, 23:00
В Одессе мужчина бросил гранаты у людей
07 октября 2025, 21:59
В Виннице задержан 51-летний мужчина за угон дорогостоящего автомобиля LEXUS
07 октября 2025, 21:15
Предприятие по экспорту ягод на Волыни уклонилось от налогов и ренты на 4,5 млн грн
07 октября 2025, 21:00
33-летний мужчина пострадал во время вражеских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровщины
07 октября 2025, 20:47
В Полтавской области возобновили поставки воды и электроэнергии после российских атак
07 октября 2025, 20:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »