Солистка Tember Blanche Александра Ганапольская показала, как изменилось ее с мужем жилье. По словам артистки, они производили ремонт на те деньги, которые они заработали именно музыкой

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам певицы, на дебютный альбом, выпущенный группой в 2021 году, они с Владиславом Лагодой потратили примерно 95 тысяч гривен. Создавали песни они на том, что имели. В результате этот альбом принес им более миллиона гривен.

На заработанные средства супруги сделали ремонт в квартире. В соцсети Александра показала "до" и "после".

"Мы буквально превратили квартиру на картинке 1 в квартиру на картинке 2 благодаря роялти (денег по прослушиваниям) за свой первый альбом. Деньги есть повсюду. Вопрос в том, готовы ли вы их зарабатывать", - уверена артистка.

Справка. Tember Blanche - украинская инди-поп группа, которая была основана в 2020 году Александром Ганапольским и гитаристом Владиславом Лагода. В 2022 году они участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2023 с песней "Я дома".