Фото из открытых источников

Тарас и Елена Тополя вместе много лет, и воспитывают троих детей. При этом пара до сих пор экспериментирует. По словам Елены, у них есть личные видео в домашнем архиве

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На вопрос журналисты о том, снимают ли Елена и Тарас home video, певица ответила согласием. По ее словам, у них есть большая коллекция таких кадров.

"Конечно, снимали home video. У нас большая подборка", - говорит артистка.

Также во время интервью певица призналась, что были случаи, когда она устраивала мужу сцены ревности.

Напомним, ранее Елена Тополя призналась, что не хотела бы политической карьеры ее мужа. По словам певицы, она поддержала бы любое решение Тараса. Однако сама она не готова к статусу жены политика.