"У нас большая подборка": Елена Тополя призналась, какие интимные видео у нее есть с мужем
Тарас и Елена Тополя вместе много лет, и воспитывают троих детей. При этом пара до сих пор экспериментирует. По словам Елены, у них есть личные видео в домашнем архиве
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
На вопрос журналисты о том, снимают ли Елена и Тарас home video, певица ответила согласием. По ее словам, у них есть большая коллекция таких кадров.
"Конечно, снимали home video. У нас большая подборка", - говорит артистка.
Также во время интервью певица призналась, что были случаи, когда она устраивала мужу сцены ревности.
Напомним, ранее Елена Тополя призналась, что не хотела бы политической карьеры ее мужа. По словам певицы, она поддержала бы любое решение Тараса. Однако сама она не готова к статусу жены политика.
Певица Злата Огневич призналась, на чем заработала первые деньгиВсе новости »
04 сентября 2025, 03:25Певица Анна Тринчер призналась, какие мужчины могут ее возбуждать.
04 сентября 2025, 02:25"Дешевая сенсация": Тина Кароль жестко ответила на хейт
03 сентября 2025, 02:25
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Семейная трагедия в Кривом Роге: мужчина убил бабушку и дедушку
09 сентября 2025, 00:30В Одессе мужчина разбил почти 30 памятников на кладбище
09 сентября 2025, 00:11В ГСЧС рассказали о последствиях удара россиян по Кабмину
08 сентября 2025, 23:15"Не используйте мои видео": Леся Никитюк пригрозила мошенникам судом
08 сентября 2025, 23:05Обещал "стереть" с базы и помочь бежать за границу: во Львовской области задержали переправщика уклонистов
08 сентября 2025, 22:49В Хмельницком мужчина во дворе дома взорвал гранату
08 сентября 2025, 22:47По 5 гривен уже не будет: эксперт рассказал, что ждать от цен на картофель в Украине
08 сентября 2025, 22:45На Харьковщине в результате взрыва неизвестного предмета пострадали дети
08 сентября 2025, 22:14На Сумщине столкнулись квадроциклы: один водитель погиб, другой в больнице
08 сентября 2025, 22:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »