Фото з відкритих джерел

Олена та Тарас Тополя одружені понад 12 років. Вони виховують трьох дітей. Співачка розповіла, як стільки років вони зберігають пристрасть між ними

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, і вона, і Тарас часто змінюються заради стосунків. Наприклад, якщо Олені щось не подобається, чоловік це змінює. Так само діє навпаки: якщо Тарасу щось не подобається, Олена це виправляє.

"Ми кохаємо одне одного, хочемо бути разом, щоб у нас були щасливі дітки, щоб вони бачили закоханих батьків. Це дуже важливо, щоб дитина це спостерігала, а не сварки", - каже Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, що у них з чоловіком є чимала колекція "особистих" відео.