Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках
Олена та Тарас Тополя одружені понад 12 років. Вони виховують трьох дітей. Співачка розповіла, як стільки років вони зберігають пристрасть між ними
Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.
За словами співачки, і вона, і Тарас часто змінюються заради стосунків. Наприклад, якщо Олені щось не подобається, чоловік це змінює. Так само діє навпаки: якщо Тарасу щось не подобається, Олена це виправляє.
"Ми кохаємо одне одного, хочемо бути разом, щоб у нас були щасливі дітки, щоб вони бачили закоханих батьків. Це дуже важливо, щоб дитина це спостерігала, а не сварки", - каже Олена Тополя.
Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, що у них з чоловіком є чимала колекція "особистих" відео.
Відома українська акторка Ірма Вітовська пережила операціюВсі новини »
09 жовтня 2025, 00:30Солістка Tember Blanche показала, на який ремонт вона заробила піснями
08 жовтня 2025, 01:30Популярна українська акторка розповіла, як вона наважилась на пізню вагітність
08 жовтня 2025, 00:50
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 01:30Донька Олі Полякової розповіла, скільки грошей їй надсилають батьки для життя в США
11 жовтня 2025, 00:50Україна наростила імпорт свинини: що відбувається з ринком
11 жовтня 2025, 00:30Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
10 жовтня 2025, 23:55Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування
10 жовтня 2025, 23:42Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ
10 жовтня 2025, 23:23На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині
10 жовтня 2025, 21:29На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
10 жовтня 2025, 21:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі блоги »