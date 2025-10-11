21:30  10 жовтня
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
21:19  10 жовтня
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
18:35  10 жовтня
У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2025, 01:50

Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках

11 жовтня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Олена та Тарас Тополя одружені понад 12 років. Вони виховують трьох дітей. Співачка розповіла, як стільки років вони зберігають пристрасть між ними

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, і вона, і Тарас часто змінюються заради стосунків. Наприклад, якщо Олені щось не подобається, чоловік це змінює. Так само діє навпаки: якщо Тарасу щось не подобається, Олена це виправляє.

"Ми кохаємо одне одного, хочемо бути разом, щоб у нас були щасливі дітки, щоб вони бачили закоханих батьків. Це дуже важливо, щоб дитина це спостерігала, а не сварки", - каже Олена Тополя.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, що у них з чоловіком є чимала колекція "особистих" відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Відома українська акторка Ірма Вітовська пережила операцію
09 жовтня 2025, 00:30
Солістка Tember Blanche показала, на який ремонт вона заробила піснями
08 жовтня 2025, 01:30
Популярна українська акторка розповіла, як вона наважилась на пізню вагітність
08 жовтня 2025, 00:50
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 01:30
Донька Олі Полякової розповіла, скільки грошей їй надсилають батьки для життя в США
11 жовтня 2025, 00:50
Україна наростила імпорт свинини: що відбувається з ринком
11 жовтня 2025, 00:30
Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
10 жовтня 2025, 23:55
Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування
10 жовтня 2025, 23:42
Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ
10 жовтня 2025, 23:23
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30
Прикордонники відбили черговий штурм росіян на Донеччині
10 жовтня 2025, 21:29
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
10 жовтня 2025, 21:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »