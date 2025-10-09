22:37  08 октября
В Киеве в многоэтажке раздался мощный взрыв, есть жертвы
14:41  08 октября
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
13:10  08 октября
Украину накроет похолодание с дождями
09 октября 2025, 00:30

Известная украинская актриса Ирма Витовская пережила операцию

09 октября 2025, 00:30
Фото из открытых источников
Актриса Ирма Витовская рассказала, что совсем недавно пережила операцию. По ее словам, она очень вовремя обнаружила болезнь

Об этом актриса рассказала в социальной сети, передает RegioNews.

Ирма Витовская рассказала, что ежегодно она обязательно проходит плановое обследование. По словам актрисы, у нее обнаружили болезнь на начальной стадии.

"Вышла из наркоза. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться. На начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль. Если вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Часто мы живем, будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе слышать до конца", - написала арт.

Справка. Ирма Витовская – украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Многим зрителям она стала известна благодаря проекту "Леся+Рома". Сегодня артистка продолжает работу. Среди последних ролей, в частности, "Мои мысли тихие", "Преданная", "Две сестры", "Малевич".

