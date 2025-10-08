Фото из открытых источников

Известная украинская актриса Виктория Билан недавно стала мамой во второй раз. Артистка убеждена, что для материнства правильного возраста не существует

Об этом сообщает "Люкс. ФМ", передает RegioNews.

47-летняя актриса Виктория Билан 5 октября родила сына. Мальчика назвали Яремой. По ее словам, это чудо, которого они с мужем ждали годами. Пара давно планировала беременность, но это пришлось отложить из-за войны. Путь, говорит актриса, был непростым.

"Я совсем не думала о возрасте, просто очень хотела ребенка. Мне кажется, даже если бы беременность наступила в 50, я бы не колебалась. Наш мальчик - желанный, планируемый ребенок. Мы с мужем шли до этого много лет. Конечно, полномасштабная война немного изменила планы, но желание встать за какое-то время. обстоятельства", – говорит Виктория.

В семье также есть 20-летняя дочь. Катя очень обрадовалась появлению братика, и спрашивала родителей только, почему они так долго с этим тянули.

Справка. Виктория Билан-Ращук – украинская актриса театра и кино, певица. Многим зрителям она известна по проектам "Сваты", Папик", Майор и магия". Во время полномасштабной войны Виктория подписала контракт как доброволец, работала в штабе и активно поддерживала ушедшего воевать актера Владимира Ращука.