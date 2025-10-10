Фото из открытых источников

Известная украинская блогерша Анастасия Марков рассказала о беременности. По ее словам, она узнала о беременности после отдыха с мужчиной в Одессе

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Блогерша рассказала, что у нее есть мужчина, однако она не хотела это раньше афишировать. Анастасия Марков призналась, что получила положительный тест на беременность, и они готовятся стать родителями.

"У меня задержка с контентом и просто задержка… Подозреваю, надолго. Дальше я отдала одноместный люкс небольшому эмбриону. Но это только пока. В дальнейшем будем ожидать его переезда к нам, а наш с мужем — к дурдому", - с юмором объявила новость блоггерша.

Справка. Анастасия Марков – украинская актриса, блогерша. В 2019 году она приняла участие в шоу Х-Фактор. Затем она начала вести блог в соцсетях, где публикует юмористические видео. В 2021 году она сыграла одну из главных ролей в фильме "Почему я жив?".