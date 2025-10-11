Фото з відкритих джерел

Маша Полякова проживає в США з чоловіком, де вона вчиться в музичному коледжі. При цьому дівчина зізнається, що фінансово їй складно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Маша Полякова розповіла, що фінансово дуже складно оплачувати окреме житло. Тому вона з чоловіком живуть разом із другом. Квартира з трьома кімнатами коштує 3 000 доларів на місяць.

"Зараз у мене заїзд у квартиру без меблів – без нічого. Квартира за нашими мірками як на Троєщині. Це район Бостона Allston, але він доволі такий безпечний", - каже Маша Полякова.

При цьому зараз вона не може поїхати додому, хоча сумує за Україною. Причина в тому, що почастішали випадки депортації студентів. Однак Оля Полякова з донькою Алісою вже зробили американські візи. Тому Маша сподівається на зустріч з родиною вже до Нового року.

Працювати Маша не може, бо має студентську візу. Тому зараз вона вимушена жити на гроші батьків та чоловіка. За її словами, батьки надсилають 200-300 доларів раз у два тижні. Для такого ж комфортного життя, як в Україні, потрібно 5000-7000 доларів, тому поки що вона живе "набагато гірше".

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.