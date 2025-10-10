Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Татьяны Малковой, время от времени она приезжает в Украину. Однако окончательно вернуться она сможет только с детьми, а значит, только после завершения войны.

"Мне здесь (в Украине – прим. ред.) хочется гулять, ходить на танцы, общаться с друзьями, встречаться с ними... Там (в Польше – прим. ред.) я три года сижу у себя в квартире и никуда не выхожу. Ни в рестораны, ни в какие-то заведения, ни через себя в себя на фестивале. Мне каждый раз приходится переступать через себя. Я сижу в квартире на своем крыльце и никуда не хочу ходить. Возможно, это из-за обострения антиукраинских настроений, потому что это очень сложно, когда ты выходишь, и на тебя так: "Ты кто вообще такой", - призналась актриса.

Справка. Татьяна Малкова – украинская ведущая и актриса. Финалистка третьего сезона шоу "Голос Страны". В 2015-2017 годах она играла в шоу "Пороблено в Україні" от студии "Квартал 95". Среди недавних работ в кино — фильмы "Конотопская ведьма" и "Отпуск вслепую".