15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
10 октября 2025, 00:50

"Никуда не выхожу": украинская актриса рассказала, как живет в Польше

10 октября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Украинская актриса Татьяна Малкова уехала из-за полномасштабной войны в Польшу. Решение о переезде она тогда приняла для безопасности детей

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Татьяны Малковой, время от времени она приезжает в Украину. Однако окончательно вернуться она сможет только с детьми, а значит, только после завершения войны.

"Мне здесь (в Украине – прим. ред.) хочется гулять, ходить на танцы, общаться с друзьями, встречаться с ними... Там (в Польше – прим. ред.) я три года сижу у себя в квартире и никуда не выхожу. Ни в рестораны, ни в какие-то заведения, ни через себя в себя на фестивале. Мне каждый раз приходится переступать через себя. Я сижу в квартире на своем крыльце и никуда не хочу ходить. Возможно, это из-за обострения антиукраинских настроений, потому что это очень сложно, когда ты выходишь, и на тебя так: "Ты кто вообще такой", - призналась актриса.

Справка. Татьяна Малкова – украинская ведущая и актриса. Финалистка третьего сезона шоу "Голос Страны". В 2015-2017 годах она играла в шоу "Пороблено в Україні" от студии "Квартал 95". Среди недавних работ в кино — фильмы "Конотопская ведьма" и "Отпуск вслепую".

09 октября 2025
