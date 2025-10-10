15:49  09 октября
Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
В Черновцах начинают отопительный сезон
10 октября 2025, 01:50

Дочь Оли Поляковой призналась, видит ли будущее в Украине

10 октября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Маша Полякова живет в США, где получает образование. Она рассказала, где хочет работать в будущем

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Старшая дочь Оли Поляковой получает образование в знаменитом музыкальном колледже Беркли в США, где имеет доступ к современной технической базе и студиям. Девушка отметила, что в Украине такой технической базы практически нет и все приходится делать своими силами.

Она также отметила, что хочет по завершении учебы строить карьеру в США. Однако, даже если не получится, Маша хочет пробовать свои силы на европейском рынке.

"Я не очень "американский" человек. Пока хочу закончить университет, развивать карьеру, а потом, возможно, переехать в Европу. Хочу работать по всему миру", – говорит Маша Полякова.

При этом она добавила, что часто скучает по дому. Особенно по даче, магазинам и другим любимым местам.

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой удивила новостью о свадьбе. Маша вышла замуж за молодого музыканта Эдена Пассарелли. Звездная мама в социальной сети поздравила дочь и новоиспеченного зятя. При этом певица в шутку заметила, что о свадьбе дочери узнала из соцсетей.

