Фото из открытых источников

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о своем отце из РФ. Сейчас он все еще проживает там

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

По словам спортсменки, в последний раз она видела своего отца после победы на Олимпиаде-1996. Сейчас Лилия Подкопаева говорит, что не знает, где живет отец и его семья.

Она вспоминает, что родители развелись, когда ей было всего два года. В юном возрасте ей было очень тяжело с ним общаться, потому что они никогда не были близки. Поэтому в какой-то момент они немного пообщались о спорте и вообще о жизни и разошлись.

"Я даже не знала, как общаться, потому что это было впервые с детства. Я не знала, как правильно обращаться: "папа" - не могла сказать, "Саша" - тоже не могла. На "ты" или на "вы"? Очень дискомфортно было", - признается спортсменка.

При этом она добавила, что ей очень не хватало заботы со стороны отца. При этом она уже не держит на него сразу, потому что справилась с этим.

Справка. Лилия Подкопаева – украинская спортсменка, заслуженная мастерица спорта Украины, судья международной категории. Она Кубка Европы (1995); имеет 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996).

В 2022 году Лилия Подкопаева вместе с другими звездами украинского шоу-бизнеса обратилась с призывом остановить войну. Она также перезапустила в США Международный благотворительный фонд "Здоровье поколений" – "Health of Generations" для поддержки особо уязвимых слоев населения Украины.