10 жовтня 2025, 01:30

Популярна українська блогерка заявила про вагітність

10 жовтня 2025, 01:30
Фото з відкритих джерел
Відома українська блогерка Анастасія Марків розповіла про вагітність. За її словами, вона дізналась про вагітність після відпочинку з чоловіком в Одесі

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Блогерка розповіла, що в неї є чоловік, однак вона не хотіла це раніше афішувати. Анастасія Марків зізналась, що отримала позитивний тест на вагітність, і вони готуються стати батьками.

"У мене затримка з контентом і просто затримка… Підозрюю, надовго. Далі я віддала одномісний люкс невеличкому ембріону. Але це лише поки. Надалі будемо очікувати його переїзду до нас, а наш з чоловіком — до дурдому", - з гумором оголосила новину блогерка.

Довідка. Анастасія Марків — українська акторка, блогерка. У 2019 році вона взяла участь у шоу Х-Фактор. Згодом вона почала вести блог у соцмережах, де публікує гумористичні відео. У 2021 році вона зіграла одну з головних ролей у фільмі "Чому я живий?".

