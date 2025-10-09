Фото из открытых источников

Юморист Антон Лирник долгое время выступал не только в Украине, но и в России. Он рассказал, почему не уехал из РФ сразу после полномасштабного вторжения

Об этом он сказал в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

Антон Лирник отметил, что когда произошло полномасштабное вторжение, он был в Москве, потому что работал там. По его словам, он не имел возможности уехать сразу, поскольку имел проблемы со здоровьем. Поэтому он был вынужден на месяц остаться там.

При этом юморист сказал, что хотел заявить, что он против войны, однако не мог это сделать.

"Это очень важно понимать, что украинцы, которые находятся в Украине или где-то в Европе, и украинцы, которые находились тогда в России, у них совершенно разные возможности для высказываний. Поэтому я понимал, что я не могу ничего такого запостесть, за что меня тут же посадят за решетку в России... Я был напуган", - говорит артист.

Впоследствии он сделал антивоенное обращение. Тогда он обратился к русскому диктатору, но избегал слова "война".

"Мы придумали такой план, чтобы я записал такое обращение, в котором не говорил слово война, но чтобы обратил внимание россиян на происходящее. И мы нашли, потому что повод был очень горячий. Это была очень критическая ситуация. Я не должен был говорить слово война, но я говорил, что это очень плохая ситуация, что это катастрофа. Это была катастрофа. кого это повлияло", - говорит Лирник.

Он добавил, что не считает себя изменником и он никого не изменял.

Напомним, в 2022 году украинский юморист Антон Лирник обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с публичной просьбой о "содействии эвакуации" жителей Волновахи. При этом в своем обращении он назвал диктатора "Владимиром Владимировичем". Для многих это прозвучало как поддержка агрессии против Украины.

После этого юморист переехал в Турцию. В настоящее время он продолжает выступать в европейских странах.