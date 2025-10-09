22:37  08 октября
В Киеве в многоэтажке раздался мощный взрыв, есть жертвы
14:41  08 октября
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
13:10  08 октября
Украину накроет похолодание с дождями
09 октября 2025, 00:55

"Я был напуган": известный украинский комик объяснил свое обращение к Путину

09 октября 2025, 00:55
Фото из открытых источников
Юморист Антон Лирник долгое время выступал не только в Украине, но и в России. Он рассказал, почему не уехал из РФ сразу после полномасштабного вторжения

Об этом он сказал в интервью Алине Доротюк, передает RegioNews.

Антон Лирник отметил, что когда произошло полномасштабное вторжение, он был в Москве, потому что работал там. По его словам, он не имел возможности уехать сразу, поскольку имел проблемы со здоровьем. Поэтому он был вынужден на месяц остаться там.

При этом юморист сказал, что хотел заявить, что он против войны, однако не мог это сделать.

"Это очень важно понимать, что украинцы, которые находятся в Украине или где-то в Европе, и украинцы, которые находились тогда в России, у них совершенно разные возможности для высказываний. Поэтому я понимал, что я не могу ничего такого запостесть, за что меня тут же посадят за решетку в России... Я был напуган", - говорит артист.

Впоследствии он сделал антивоенное обращение. Тогда он обратился к русскому диктатору, но избегал слова "война".

"Мы придумали такой план, чтобы я записал такое обращение, в котором не говорил слово война, но чтобы обратил внимание россиян на происходящее. И мы нашли, потому что повод был очень горячий. Это была очень критическая ситуация. Я не должен был говорить слово война, но я говорил, что это очень плохая ситуация, что это катастрофа. Это была катастрофа. кого это повлияло", - говорит Лирник.

Он добавил, что не считает себя изменником и он никого не изменял.

Напомним, в 2022 году украинский юморист Антон Лирник обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с публичной просьбой о "содействии эвакуации" жителей Волновахи. При этом в своем обращении он назвал диктатора "Владимиром Владимировичем". Для многих это прозвучало как поддержка агрессии против Украины.

После этого юморист переехал в Турцию. В настоящее время он продолжает выступать в европейских странах.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
