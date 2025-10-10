15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
10 жовтня 2025, 01:50

Донька Олі Полякової зізналась, чи бачить майбутнє в Україні

10 жовтня 2025, 01:50
Фото з відкритих джерел
Маша Полякова живе в США, де здобуває освіту. Вона розповіла, де хоче працювати у майбутньому

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Старша донька Олі Полякової здобуває освіту в знаменитому музичному коледжі Берклі в США, де має доступ до сучасної технічної бази та студій. Дівчина зауважила, що в Україні такої технічної бази практично немає і все доводиться робити самотужки.

Вона також зазначила, що хоче після завершення навчання будувати кар'єру в США. Проте навіть якщо не вийде, Маша хоче пробувати свої сили на європейському ринку.

"Я не дуже "американська" людина. Поки хочу закінчити університет, розвивати кар’єру, а потім, можливо, переїхати до Європи. Хочу працювати по всьому світу", - каже Маша Полякова.

При цьому вона додала, що часто сумує за домом. Особливо за дачею, магазинами та іншими улюбленими місцями.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової здивувала новиною про весілля. Маша вийшла заміж за молодого музиканта Едена Пассареллі. Зіркова мама у соціальній мережі привітала доньку і новоспеченого зятя. При цьому співачка жартома зауважила, що про весілля доньки дізналась з соцмереж.

