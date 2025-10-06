Фото из открытых источников

По словам актрисы, от алиментов на 8-летнего сына она и бывший муж отказались. При этом Андрей сам это предлагал. Однако, по словам Натальи Денисенко, он отличный отец.

"Такого дела как алименты у нас вообще нет, хотя Андрей мне предлагал это сделать, но я считаю, что Андрей – он очень хороший человек, очень любит своего сына и делает максимально все, что сейчас в его силах. Мы стараемся давать сынишку как можно больше своей любви. Он самый лучший папа и делает все, что он может", - говорит она.

Актриса также рассказала, сколько она тратит на сына. Ежемесячно частная школа обходится в 18 тысяч гривен. Вместе с едой и кружками это будет около 28 тысяч.

"Я вожу Андрюшу в частную школу, она не супер дорогая и модная, это обычная частная школа. Она возле нашего дома, поэтому туда и вожу. Она стоит – 18 тысяч в месяц. Кружки и питание – выходит еще 10-14 тысяч. 28 тысяч гривен в месяц – это идет только на школу. Заказала ему одежду – потратила 10 тысяч гривен", - говорит актриса.

