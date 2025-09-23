Фото из открытых источников

Актриса Екатерина Кузнецова живет на две страны: Испания и Украина. При этом она призналась, что в Киеве ей комфортнее

Об этом актриса рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

По словам Екатерины Кузнецовой, ее родители настаивали на том, чтобы во время войны она находилась в безопасном месте. Им спокойнее, если она хотя бы иногда уезжает за границу, чтобы отдохнуть.

"Сейчас меня успокаивает, что я рядом с родителями. Я скажу откровенно, мне не очень комфортно находиться где-то за границей, хотя это вынужденная мера. Мои родители попросили меня об этом. В конце концов и сама понимаю, что мне ради ментального состояния надо уезжать, особенно после последних обстрелов, которые были у нас в мае, то есть в том месте, где мы живем", - говорит артистка.

При этом она добавила, что за границей ей не так хорошо. Екатерина Кузнецова добавила, что дома все чувствуется по-другому, потому что есть возможность быть рядом с родителями.

Напомним, Екатерина Кузнецова долгое время работала в РФ, снимаясь в фильмах и сериалах. В частности, одна из ее самых популярных ролей была в "Кухне". После 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение РФ в Украину, актриса находилась в Испании. Впоследствии она сказала, что в Россию возвращаться она не собирается.