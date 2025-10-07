Фото з відкритих джерел

Акторка Катерина Кузнецова розповіла про свій досвід стосунків з колегами. Такий епізод ставався в її житті

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами Катерини Кузнецової, вона мала стосунки з колегою. Проте це ставалось лише один раз. Цей актор згодом став її чоловіком (уже колишнім). Проте після цього у неї не було такого досвіду, і вона свідомо уникає романів на роботі.

"Я ні в якому разі не засуджую тих, у кого це трапляється, але в моєму випадку... Для мене набагато важливіше залишитися з ними у дружніх стосунках. Тому ніяких скандальних романів чи історій на майданчику – ні тоді, ні тепер – не було", - розповіла акторка.

Слід зазначити, що роман на знімальному майданчику у Катерини стався з російським актором Євгеном Проніним. У 2014 році вона вийшла за нього заміж. Проте у 2015 році вони розлучились.

З 2017 року Кузнецова була в стосунках із російським бізнесменом Максимом Апліним. Вони прожили разом майже вісім років. У липні 2025 року вона оголосила про розрив.

