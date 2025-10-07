Фото из открытых источников

Выехавший в США Скандальный украинский продюсер Потап рассказал о новом бизнесе. Оказалось, это не связано с музыкой

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как выяснилось, Потап основал собственный ресторан в Майами под названием Hay Day. При этом он говорит, что, несмотря на новый бизнес, создание контента все еще является частью его жизни.

"Когда ты более 20 лет работаешь в сфере развлечений, интервью становятся частью твоей ДНК. Съемка видео, интервью, фотографии, создание контента с помощью искусственного интеллекта - это мой обычный ритм", - говорит Потап.

Что касается его нового бизнеса, он решил продавать самый дорогой коктейль в городе.

"Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в городе - за 200 тысяч долларов", - говорит Потап.

Напомним, ранее Потап попал в скандал. Он опубликовал видео, сделанное искусственным интеллектом, где якобы дерутся Тина Кароль и Светлана Лобода. Тина Кароль отреагировала на это, и назвала его видео "пустотой". При этом она назвала бывшего коллегу по шоу "Голос" тем, кто "выдав свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения".