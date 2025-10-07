12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
07 октября 2025, 00:00

Коктейли за 200 тысяч долларов: скандальный рэпер Потап начал новый бизнес в Майами

07 октября 2025, 00:00
Фото из открытых источников
Выехавший в США Скандальный украинский продюсер Потап рассказал о новом бизнесе. Оказалось, это не связано с музыкой

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как выяснилось, Потап основал собственный ресторан в Майами под названием Hay Day. При этом он говорит, что, несмотря на новый бизнес, создание контента все еще является частью его жизни.

"Когда ты более 20 лет работаешь в сфере развлечений, интервью становятся частью твоей ДНК. Съемка видео, интервью, фотографии, создание контента с помощью искусственного интеллекта - это мой обычный ритм", - говорит Потап.

Что касается его нового бизнеса, он решил продавать самый дорогой коктейль в городе.

"Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в городе - за 200 тысяч долларов", - говорит Потап.

Напомним, ранее Потап попал в скандал. Он опубликовал видео, сделанное искусственным интеллектом, где якобы дерутся Тина Кароль и Светлана Лобода. Тина Кароль отреагировала на это, и назвала его видео "пустотой". При этом она назвала бывшего коллегу по шоу "Голос" тем, кто "выдав свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения".

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
