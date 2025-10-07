12:44  06 октября
07 октября 2025, 01:30

Ресторатор Миша Кацурин рассказал, как его 9-летняя дочь сама заработала на новеньком iPhone

07 октября 2025, 01:30
Фото из открытых источников
Миша Кацурин с детства учит дочь и сына тому, как следует пользоваться деньгами. Он рассказал, как именно его 9-летняя дочь научилась копить

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам ресторатора, его дочь Саша купила 16 iPhone благодаря тому, что научилась накапливать. Оказалось, что девочка уже умеет откладывать деньги и не тратить их сразу, когда она их получает.

"Условия были такие: ребенку предоставляются способы для заработка денег. Есть карманные деньги в месяц, можно откладывать с них. Ну, и главное — есть папабанк, в который можно складывать деньги на депозит под 10% в месяц. Если с депозита убираешь раньше, чем через шесть месяцев, проценты сгорают", - говорит ресторатор.

Напомним, ранее ресторатор был женат на Даше Кацуриной. У них в браке родилось двое детей: дочь Саша и сын Иван. Впоследствии пара развелась. В 2023 году Миша Кацурин женился на певице Надежде Дорофеевой.

