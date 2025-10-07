Фото из открытых источников

Миша Кацурин с детства учит дочь и сына тому, как следует пользоваться деньгами. Он рассказал, как именно его 9-летняя дочь научилась копить



По словам ресторатора, его дочь Саша купила 16 iPhone благодаря тому, что научилась накапливать. Оказалось, что девочка уже умеет откладывать деньги и не тратить их сразу, когда она их получает.

"Условия были такие: ребенку предоставляются способы для заработка денег. Есть карманные деньги в месяц, можно откладывать с них. Ну, и главное — есть папабанк, в который можно складывать деньги на депозит под 10% в месяц. Если с депозита убираешь раньше, чем через шесть месяцев, проценты сгорают", - говорит ресторатор.

Напомним, ранее ресторатор был женат на Даше Кацуриной. У них в браке родилось двое детей: дочь Саша и сын Иван. Впоследствии пара развелась. В 2023 году Миша Кацурин женился на певице Надежде Дорофеевой.