Украинский рэпер OTOY рассказал, как когда-то его вызвали в суд. По его словам, вышел из ситуации он креативно

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам артиста, тогда ему было 16 лет. Он крикнул в сторону полиции оскорбительное слово. Правоохранители остановились, вышли из машины и оформили на парня протокол. Он даже получил повестку в суд.

"Мне было 16, и я решил - надо думать, как защищаться. Я написал стихотворение, куда вписал то слово, которое выкрикнул, и зачитал его в суде. Судья посмотрела и сказала: "Просто дайте ему штраф и пусть идет", - поделился рэпер.

За юношескую ошибку он уплатил штраф в 250 гривен.

Справка. OTOY (Вячеслав Дрофа) – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. В 2023 году он вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой выступил во втором полуфинале "Евровидения" в Ливерпуле, где он с большой сцены зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый у дома".