20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
04 октября 2025, 01:50

Рэпер OTOY рассказал, за что его задерживала полиция

04 октября 2025, 01:50
Фото из открытых источников
Украинский рэпер OTOY рассказал, как когда-то его вызвали в суд. По его словам, вышел из ситуации он креативно

Об этом сообщает ТСН

По словам артиста, тогда ему было 16 лет. Он крикнул в сторону полиции оскорбительное слово. Правоохранители остановились, вышли из машины и оформили на парня протокол. Он даже получил повестку в суд.

"Мне было 16, и я решил - надо думать, как защищаться. Я написал стихотворение, куда вписал то слово, которое выкрикнул, и зачитал его в суде. Судья посмотрела и сказала: "Просто дайте ему штраф и пусть идет", - поделился рэпер.

За юношескую ошибку он уплатил штраф в 250 гривен.

Справка. OTOY (Вячеслав Дрофа) – украинский хип-хоп и рэп-исполнитель, музыкант и автор песен. В 2023 году он вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой выступил во втором полуфинале "Евровидения" в Ливерпуле, где он с большой сцены зачитал стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый у дома".

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
