04 октября 2025, 00:50

Писательница Ирэна Карпа рассказала, почему у нее не сложились романтические отношения с Андреем Хливнюком

04 октября 2025, 00:50
Фото из открытых источников
Ирэна Карпа впервые рассказала, что стало причиной ее разрыва с музыкантом Андреем Хливнюком. Когда-то они были в романтических отношениях

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам писательницы, она очень уважает Андрея Хливнюка, а также его творчество. Однако по ее мнению, серьезные отношения у них не могли. Дело в том, что они начали встречаться еще в студенческие годы, когда у них появился интерес. Но потом эти чувства прошли, и они разошлись.

"Нет, не могла бы с ним построить серьезные отношения. Очень его уважаю, он прекрасный певец, но нет. Люди привлекаются, у них появляется интерес, потом интерес исчезает. Это нормально! Мы уже с высоты своего возраста и опыта можем об этом говорить", - говорит Ирэна Карпа.

Напомним, ранее Ирэна Карпа рассказывала, что она делает для улучшения интима с мужчиной. По ее словам, она регулярно устраивает детокс от социальных сетей. Таким образом, ей удается поддерживать настроение.

