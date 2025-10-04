Фото из открытых источников

Ирэна Карпа впервые рассказала, что стало причиной ее разрыва с музыкантом Андреем Хливнюком. Когда-то они были в романтических отношениях

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам писательницы, она очень уважает Андрея Хливнюка, а также его творчество. Однако по ее мнению, серьезные отношения у них не могли. Дело в том, что они начали встречаться еще в студенческие годы, когда у них появился интерес. Но потом эти чувства прошли, и они разошлись.

"Нет, не могла бы с ним построить серьезные отношения. Очень его уважаю, он прекрасный певец, но нет. Люди привлекаются, у них появляется интерес, потом интерес исчезает. Это нормально! Мы уже с высоты своего возраста и опыта можем об этом говорить", - говорит Ирэна Карпа.

