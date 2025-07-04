Фото: YouTube

Рэпер Потап сделал видео с искусственным интеллектом, где изображает Тину Кароль и Светлану Лободу. Кароль отреагировала на это с негативом

Такое видео опубликовал Потап на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Потап опубликовал музыкальное видео на песню, которую он выпустил под псевдонимом "Славик Балаган" (его новый образ за рубежом). В видео он использовал сгенерированную искусственным интеллектом картинку: здесь можно увидеть опоссумов с лицами бьющейся Тины Кароль и Светланы Лободы.

Певица Тина Кароль отреагировала на это довольно жестко. Она практически "поставила на место" рэпера и публично с ним "попрощалась".

"Когда у артиста заканчиваются идеи - он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла - в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Использовать образы, искажать их, чтобы завлечь внимание туда, где уже давно нет содержания, - это не жест мы. имитация энергии из середины абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал.

Пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто издав свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения.

Adios Amigo", – написала артистка.

Потап ответ артистки увидел и ответил коротко. Он опубликовал скрин ее сообщения и написал, что она "открестилась".

Фото: Instagram

Напомним, что Потапа в период полномасштабной войны практически все время находится за границей. В одном из своих интервью он заявил, что у него есть легальные способы въезжать и уезжать в Украину. При этом он не уточнял, как он получает такие разрешения.