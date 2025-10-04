Фото из открытых источников

У журналиста Славы Соломко был конфликт с известным певцом. Теперь он об этом жалеет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Славы Соломко, он не хочет разглашать, что именно стало причиной конфликта, потому что имеет уважение к MELOVIN. При этом он отметил, что всегда готов признать свою вину и извиниться.

"Это произошло по глупости, но не было момента, чтобы я мог подойти и извиниться. Сказать: "Слушай, я был неправ. Мне стыдно. Прости". Мне до сих пор стыдно за эту ситуацию. С моей стороны это было настоящее м*дачество. Я очень сожалею", — признался журналист.

