20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
04 октября 2025, 01:30

Журналист Слава Соломко признался, что ему стыдно за ссору с MELOVIN

04 октября 2025, 01:30
У журналиста Славы Соломко был конфликт с известным певцом. Теперь он об этом жалеет

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Славы Соломко, он не хочет разглашать, что именно стало причиной конфликта, потому что имеет уважение к MELOVIN. При этом он отметил, что всегда готов признать свою вину и извиниться.

"Это произошло по глупости, но не было момента, чтобы я мог подойти и извиниться. Сказать: "Слушай, я был неправ. Мне стыдно. Прости". Мне до сих пор стыдно за эту ситуацию. С моей стороны это было настоящее м*дачество. Я очень сожалею", — признался журналист.

Напомним, ранее журналист Слава Соломко показал свою квартиру в Киеве. Сегодня такое жилье обошлось бы примерно в 90 тысяч долларов. По его словам, он эту квартиру унаследовал.

