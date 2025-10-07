12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
07 жовтня 2025, 00:00

Коктейлі за 200 тисяч доларів: скандальний репер Потап розпочав новий бізнес у Маямі

07 жовтня 2025, 00:00
Фото з відкритих джерел
Скандальний український продюсер Потап, який виїхав до США, розповів про новий бізнес. Виявилось, це не пов'язано з музикою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як виявилось, Потап заснував власний ресторан у Маямі під назвою Hay Day. При цьому він говорить, що попри новий бізнес створення контенту все ще є частиною його життя.

"Коли ти понад 20 років працюєш у сфері розваг, інтерв’ю стають частиною твого ДНК. Знімання відео, інтерв’ю, фотографії, створення контенту за допомогою штучного інтелекту — це мій повсякденний ритм", - каже Потап.

Що стосується його нового бізнесу, то він вирішив продавати найдорожчий коктейль в місті.

"Нещодавно в подкасті в Маямі я розповідав про наш новий ресторан Hay Day, де незабаром ми будемо подавати найдорожчий коктейль у місті — за 200 тисяч доларів", — каже Потап.

Нагадаємо, раніше Потап потрапив у скандал. Він опублікував відео, зроблене штучним інтелектом, де нібито б'ються Тіна Кароль та Світлана Лобода. Тіна Кароль відреагувала на це, і назвала його відео "порожнечею". При цьому вона назвала колишнього колегу по шоу "Голос" тим, хто "видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення".

шоу-бизнес
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Всі публікації »
