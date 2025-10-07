Фото з відкритих джерел

Скандальний український продюсер Потап, який виїхав до США, розповів про новий бізнес. Виявилось, це не пов'язано з музикою

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Як виявилось, Потап заснував власний ресторан у Маямі під назвою Hay Day. При цьому він говорить, що попри новий бізнес створення контенту все ще є частиною його життя.

"Коли ти понад 20 років працюєш у сфері розваг, інтерв’ю стають частиною твого ДНК. Знімання відео, інтерв’ю, фотографії, створення контенту за допомогою штучного інтелекту — це мій повсякденний ритм", - каже Потап.

Що стосується його нового бізнесу, то він вирішив продавати найдорожчий коктейль в місті.

"Нещодавно в подкасті в Маямі я розповідав про наш новий ресторан Hay Day, де незабаром ми будемо подавати найдорожчий коктейль у місті — за 200 тисяч доларів", — каже Потап.

Нагадаємо, раніше Потап потрапив у скандал. Він опублікував відео, зроблене штучним інтелектом, де нібито б'ються Тіна Кароль та Світлана Лобода. Тіна Кароль відреагувала на це, і назвала його відео "порожнечею". При цьому вона назвала колишнього колегу по шоу "Голос" тим, хто "видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення".