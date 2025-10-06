12:44  06 жовтня
06 жовтня 2025, 23:30

Акторка Наталка Денисенко розповіла, чи платить аліменти Андрій Федінчик

06 жовтня 2025, 23:30
Фото з відкритих джерел
Акторка Наталка Денисенко не так давно розлучилась з актором Андрієм Федінчиком. Разом вони виховують сина

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами акторки, від аліментів на 8-річного сина вона та колишній чоловік відмовились. При цьому Андрій сам пропонував це. Проте, за словами Наталки Денисенко, він чудовий батько.

"Такої справи як аліменти у нас взагалі немає, хоча Андрій мені пропонував це зробити, але я вважаю, що Андрій – він дуже хороша людина, дуже любить свого сина і робить максимально все, що зараз в його силах. Ми намагаємося давати синочку якомога більше своєї любові. Він найкращий тато і робить все, що він може", - каже вона.

Акторка також розповіла, скільки вона витрачає на сина. Щомісяця приватна школа обходиться у 18 тисяч гривень. Разом із їжею та гуртками це буде близько 28 тисяч.

"Я воджу Андрійка до приватної школи, вона не супер дорога й модна, це звичайна приватна школа. Вона біля нашого дому, тому туди й воджу. Вона коштує – 18 тисяч на місяць. Гуртки і харчування – виходить ще 10-14 тисяч. 28 тисяч гривень на місяць – це йде тільки на школу. Замовила йому одяг – витратила 10 тисяч гривень", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла про запуск нового бізнесу. За її словами, їй довелось витратити чимало власних коштів. Через перевтому після зйомок вона навіть плакала, коли намагалась впоратися з усім обсягом роботи.

