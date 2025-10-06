Фото з відкритих джерел

За словами акторки, від аліментів на 8-річного сина вона та колишній чоловік відмовились. При цьому Андрій сам пропонував це. Проте, за словами Наталки Денисенко, він чудовий батько.

"Такої справи як аліменти у нас взагалі немає, хоча Андрій мені пропонував це зробити, але я вважаю, що Андрій – він дуже хороша людина, дуже любить свого сина і робить максимально все, що зараз в його силах. Ми намагаємося давати синочку якомога більше своєї любові. Він найкращий тато і робить все, що він може", - каже вона.

Акторка також розповіла, скільки вона витрачає на сина. Щомісяця приватна школа обходиться у 18 тисяч гривень. Разом із їжею та гуртками це буде близько 28 тисяч.

"Я воджу Андрійка до приватної школи, вона не супер дорога й модна, це звичайна приватна школа. Вона біля нашого дому, тому туди й воджу. Вона коштує – 18 тисяч на місяць. Гуртки і харчування – виходить ще 10-14 тисяч. 28 тисяч гривень на місяць – це йде тільки на школу. Замовила йому одяг – витратила 10 тисяч гривень", - каже акторка.

