01 октября 2025, 01:10

"Я однолюбка": певица Анна Тринчер рассказала, изменяли ли ей когда-нибудь мужчины

01 октября 2025, 01:10
Певица Анна Тринчер недавно рассказывала, что она в будущем не хочет публичных отношений. Теперь она призналась, что настоящая однолюбица, когда речь идет о любви

Об этом певица рассказала на своем YouTube-канале, передает RegioNews.

По словам певицы, она не могла бы простить измену в отношениях. При этом Анна Тринчер отметила, что это ее мнение сейчас, однако раньше она вообще не имела подобного опыта.

Артистка добавила, что для нее именно верность есть "база" в отношениях. Сама она тоже никогда не изменяла, потому что всегда сосредотачивается на своем партнере. К тому же певица не стала соглашаться на свободные отношения.

"Я однолюбка. Мне нужен один мужчина, которого я буду любить. Мне этого достаточно с головой. Я просто слепа и не вижу других, когда у меня есть мужчина", - говорит Анна Тринчер.

Напомним, ранее певица рассказывала о том, какого мужчину она видит рядом с собой. По словам Тринчер, ее возбуждают мужчины, имеющие амбиции и цели.

